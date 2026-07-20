La final del Mundial llena la caja de bares, barras y chiringuitos de la Región de Murcia: "Ojalá podamos repetirlo muchas veces"

La alegría desmedida y la euforia entre los murcianos por la consecución del Mundial en una noche histórica para todo el país también se notó, a efectos económicos, en los bares, restaurantes, cafeterías y chiringuitos de la Región que mejoraron su factura.

Es imposible calcular en términos porcentuales cuántas personas se quedaron en casa y cuántas lo vivieron fuera con familiares o amigos, pero lo que es evidente es que el sector hostelero regional ha sido uno de los más beneficiados estos días -y sobre tras la final del domingo por la noche- con una mayor caja.

"Ojalá podamos repetirlo muchas más veces porque el resultado ha sido increíble", señala a La Opinión José María Rubiales, presidente de la Asociación de Cafés, Bares y Afines de la Región integrada dentro de la patronal regional HoyTú.

A horas antes de la final era casi una misión imposible dar con un local que contase con una gran pantalla y ambiente asegurado para ver el España-Argentina: las reservas de la inmesa mayoría de mesas estaban ya completas desde hacía días y solo los más tempraneros pudieron conseguir algún hueco que quedaba pendiente en alguno de estos bares que se llenaron hasta los topes y que generaron unos beneficios multiplicados para lo que es habitual a estas alturas del año.

Viven una noche "increíble" tanto por el ambiente como por el impacto económico, impulsado por las reservas desde hace días

También en las barras que se instalaron en buena parte de pueblos y localidades se agolpaban decenas de personas esperando a que le llegasen su turno para pedir bebida fría de los grifos, bolsas de patatas, olivas...

Casos especialmente relevantes en el centro de ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca o Molina, donde a mediados de un mes de julio, en condiciones normales, el consumo y la afluencia de clientes baja notablemente, ya que se desplaza hacia las playas. Un ZigZag a rebosar con miles de personas de pie y ocupando las mesas y sillas de los bares y establecimientos del sector o una Plaza de España de Cartagena 'a reventar' daban buena cuenta de que no iba a ser una noche cualquiera.

Barras instaladas en la Plaza San Juan de la Cruz de Caravaca. / Enrique Soler

El 'factor horario' también juega

"La costa se ha visto más favorecida por las fechas en las que nos encontramos, pero también los centros de las ciudades de la Región han registrado una clientela muy superior a la habitual", explica Rubiales, que apunta al 'factor horario' que ha tenido España en las fases finales del Mundial.

Los partidos a partir de las nueve de la noche han servido de aliciente y espoleo 'extra' para que la gente se animase a vivir (y a sufrir) la final desde las mesas o la propia barra del bar. "Hemos tenido mucha suerte en España con el horario de todos los partidos de la Selección, lo que ha contribuido a que la experiencia haya sido fantástica", añade.

También ha tenido mucho que ver en este "éxito" social y económico la instalación de pantallas gigantes no solo en plazas y principales avenidas de los municipios, también en los propios locales, lo que "ha favorecido que la gente salga mucho más" y haya supuesto "una auténtica explosión de felicidad y alegría", explica Rubiales.

La cerveza y los aperitivos dan paso a las cenas durante el histórico España-Argentina

Como manda la tradición en este tipo de reuniones y encuentros, "la cerveza, acompañada del picoteo y las tapas", fueron lo más demandado por los clientes, apunta por su parte a este periódico Querubina Rosique, presidenta de Hostecar (asociación de Hosteleros y Alojamientos Turísticos de Cartagena y Comarca). Y, claro está, una vez que se abría la veda con los aperitivos y las primeras bebidas antes de que comenzase el trascendental encuentro, muchos de ellos aprovecharon ya para pedir la carta y cenar aunque fuese un bocadillo, pero, eso sí, engordando la cuenta.

Una joven siguiendo el partido de este domingo mientras toma un refresco en las calles de Murcia. / Juan Carlos Caval

"Los partidos de la Selección han supuesto un importante impulso para aquellos bares con tradición futbolera o que cuentan con instalaciones preparadas para las retransmisiones deportivas. Muchos establecimientos han acondicionado sus terrazas con pantallas de gran formato, lo que les ha permitido registrar una gran afluencia de público durante los encuentros", sostiene Rosique.

Entre otros de los factores clave para que la gente acudiese en masa para vivir la final fuera de casa, el sector hostelero también apuntó la importancia del "necesario cambio en la ordenanza" para poder instalar los 'aspersores' o nebulizadores de agua en las terrazas y ofrecer a los clientes "una mayor sensación de confort", especialmente teniendo en cuenta las altas temperaturas que durante los últimos días se han registrado en las calles de la Región.