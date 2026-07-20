Europa jubila los envases tradicionales y obliga a un ‘rediseño’ en la Región de Murcia

Hay transformaciones que apenas hacen ruido cuando empiezan, aunque terminen modificando hábitos cotidianos, procesos industriales e incluso la forma de consumir. Europa acaba de poner en marcha una de ellas. El nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR), que entra en vigor el 12 de agosto y desplegará sus principales exigencias hasta 2030 y 2035, inaugura el mayor cambio en el diseño y la gestión de los envases de las últimas tres décadas. Para una comunidad como la Región de Murcia, con un potente tejido agroalimentario y cientos de empresas vinculadas al envasado, el desafío ya ha comenzado.

"No es un cambio para mañana, pero las empresas tienen que empezar a prepararse desde ahora", explica a La Opinión el gerente de Ecoembes en la Región de Murcia, Juan Carlos Arranz, quien define la nueva normativa como un paso destinado a unificar las reglas en toda la Unión Europea y acelerar la transición hacia envases más sostenibles.

El reglamento persigue reducir el impacto ambiental de los envases, potenciar la reutilización y garantizar que los productos que lleguen al mercado sean cada vez más reciclables. Uno de sus hitos más relevantes fija que, a partir de 2030, solo podrán comercializarse envases que alcancen unos niveles mínimos de reciclabilidad establecidos por la normativa europea.

Aunque el ciudadano irá percibiendo los cambios de forma progresiva, la mayor parte del trabajo recae ya sobre fabricantes y empresas. "Seguramente en algunos casos supondrá cambios productivos", explica Arranz. No se trata únicamente de sustituir materiales, sino también de rediseñar formatos, eliminar determinados envases considerados poco sostenibles o adaptar procesos completos de fabricación.

Entre los ejemplos que cita figura la desaparición de algunas monodosis utilizadas en hoteles y otros establecimientos, así como la progresiva eliminación de formatos cuya reciclabilidad resulte insuficiente. El espíritu del reglamento consiste en minimizar aquellos envases que presentan mayores dificultades para reincorporarse al ciclo productivo.

La adaptación, sin embargo, no será inmediata. La norma irá acompañada de una amplia batería de actos delegados y de ejecución que determinarán cómo se medirá técnicamente la reciclabilidad y qué requisitos concretos deberá cumplir cada tipo de envase. Hasta que ese desarrollo normativo no esté completado, muchas empresas trabajan todavía con un escenario abierto.

Las empresas que no se adapten a la nueva normativa europea podrán quedarse fuera del mercado

En una región donde el sector agroalimentario constituye uno de los principales motores económicos, la nueva regulación tendrá una incidencia especialmente significativa. Arranz evita señalar actividades concretas porque el reglamento afectará, en distinta medida, a todos los productores de envases.

Las grandes compañías llevan años incorporando estrategias de sostenibilidad, pero el reto puede resultar más complejo para pequeñas y medianas empresas. Desde Ecoembes aseguran que su labor pasa precisamente por acompañarlas durante todo el proceso de adaptación mediante asesoramiento técnico, formación y herramientas que permiten evaluar el comportamiento ambiental de cada envase.

La organización dispone incluso de Circular Lab, un centro de innovación desde el que analiza todo el ciclo de vida del envase, desde su diseño hasta su reciclaje, con el objetivo de mejorar su comportamiento ambiental antes de que llegue al mercado.

El reglamento también busca facilitar la vida al consumidor. Una de las medidas previstas será armonizar la identificación de los contenedores y de los envases en toda Europa mediante pictogramas comunes que indiquen dónde debe depositarse cada residuo. España parte con ventaja porque ya mantiene una homogeneidad en el sistema de colores, algo que no sucede en otros países europeos.

Los cambios que han ido incorporándose en los últimos años permiten anticipar el camino que seguirá esta transformación. Los tapones unidos a las botellas, la reducción del plástico en muchos envases, la incorporación obligatoria de material reciclado o la desaparición de determinados productos de un solo uso responden a la misma lógica. "La legislación va evolucionando y al final te cambian los hábitos de consumo y los hábitos de vida", reflexiona Arranz.

La nueva normativa también incorpora un potente incentivo para acelerar la adaptación empresarial. Aquellos envases que no alcancen los requisitos de reciclabilidad fijados por la legislación se quedarán fuera del mercado. Más que un régimen sancionador clásico, será el propio acceso al mercado el que condicione la continuidad de determinados formatos.

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En la Región de Murcia, donde Ecoembes trabaja con 571 empresas adheridas, el proceso se afronta con una mezcla de prudencia y confianza. La comunidad recicló el pasado año 47.193 toneladas de envases domésticos, con una tasa del 78,3%, superando los objetivos legales de reciclaje en materiales como papel y cartón, acero, aluminio, plástico y madera. Sin embargo, el gerente recuerda que el verdadero reto ya no reside únicamente en reciclar más, sino en transformar desde el origen el propio diseño de los envases.