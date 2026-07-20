La escuela infantil San Antonio tendrá comedor el próximo curso

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Lorca, Rosa María Medina, "ha informado de las nuevas actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Lorca para completar el equipamiento y la puesta en marcha de los servicios de la Escuela Infantil Municipal de San Antonio, con el objetivo de seguir mejorando la atención educativa a los menores de 0 a 3 años y facilitar la conciliación de las familias lorquinas", indicaron fuentes municipales en una nota.

En concreto, anunció que su departamento "ha realizado una inversión de 10.000 euros destinada al equipamiento de la cocina del centro". La actuación "ha permitido dotar a estas instalaciones de armarios refrigerados y armarios calientes, lavavajillas, mesa para lavavajillas, fregadero, grifería, estanterías, mesa central para la preparación de alimentos y el resto de elementos necesarios para garantizar un servicio de comedor con todas las garantías de calidad, seguridad e higiene", prosiguen desde el Consistorio.

Además, la edil de Educación apuntó que el Ayuntamiento ya ha sacado a licitación el servicio de cáterin para el curso escolar 2026-2027, con un presupuesto de 75.100,52 euros, destinado a atender a los 82 alumnos con los que cuenta actualmente la escuela infantil. "Con estas actuaciones damos un paso más para ofrecer el servicio de comedor a partir del próximo curso, atendiendo así la petición que nos habían trasladado numerosas familias. Desde el Gobierno de Lorca vamos a asumir parte del coste de este servicio porque entendemos que supone un apoyo fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar", destacó la concejala.

La edil insistió en que "tenemos un compromiso con las familias lorquinas, con la conciliación de los padres y madres con su vida laboral y personal y con la correcta cobertura educativa de sus hijos, tanto en lo que respecta al servicio de educación infantil, que recordamos está completamente subvencionado, como al nuevo servicio de comedor, que se ofertará garantizando la máxima calidad y continuidad".

La Escuela Infantil Municipal de San Antonio, en la calle Alfarería, abrió sus puertas el pasado mes de enero y dispone de seis aulas, aseos adaptados y un total de 82 plazas para niños de entre 0 y 3 años, distribuidas en dos unidades por cada tramo de edad: 0-1, 1-2 y 2-3 años. El edificio ha sido concebido como un espacio moderno, accesible y plenamente adaptado a las necesidades educativas, funcionales y de seguridad propias de la primera infancia.

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La construcción de esta infraestructura educativa ha supuesto una inversión superior a los 1,7 millones de euros, concretamente 1,5 millones financiados mediante los Fondos Next Generation, gestionados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, junto con una aportación municipal de 252.000 euros, recalcaron desde el Consistorio.