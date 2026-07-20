Política
La dirección nacional de Vox acusa al PP de haber tratado el SMS "como un auténtico cortijo" tras la trama de las prótesis
García Fuster reclama una auditoría externa y la comparecencia de la consejera Ayala tras la investigación abierta por presunto fraude
"Lo destapado en el Servicio Murciano de Salud no es un caso aislado, sino la prueba de una trama que lleva años desarrollándose y que el Partido Popular ha tratado como un auténtico cortijo, del que solo salen beneficiados ellos mientras los perjudicados son todos los murcianos". No se andó con rodeos la portavoz nacional de Sanidad de Vox, María García Fuster, durante su visita a Murcia este lunes para denunciar y meter más presión política ante la presunta trama de corrupción destapada en el SMS.
Tras los continuos detalles y avances de la investigación que poco a poco se van conociendo, García Fuster reclamó una auditoría independiente y externa de la gestión del organismo, así como la comparecencia inmediata de la consejera de Salud, Isabel Ayala, para que dé explicaciones sobre su papel durante los años en los que se produjeron las irregularidades.
A las puertas de la Consejería de Salud y acompañada por varios de los diputados del partido en la Asamblea Regional, recordó que la investigación ya ha provocado la detención de once personas, entre ellas antiguos altos cargos del servicio de compras y facultativos de la Arrixaca, por un presunto fraude relacionado con la adquisición de prótesis no homologadas valorado en aproximadamente siete millones de euros, y señaló que "la investigación también apunta a derivaciones irregulares con sobrecostes que llegaron a superar el 1.200 % del valor real".
Otros centros implicados
García Fuster advirtió de que la investigación no se limita a la Arrixaca, sino que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está investigando otros cinco centros sanitarios de la Región de Murcia por la presunta implantación de prótesis no homologadas entre los años 2019 y 2024. "Estamos hablando de un gravísimo perjuicio para la salud de los murcianos", afirmó.
En este sentido, criticó la respuesta del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, al considerar que "ha reaccionado tarde y mal", y recordó que el relevo al frente de la Consejería de Salud se produjo semanas después de conocerse los hechos y el nombramiento de Isabel Ayala, exgerente del Servicio Murciano de Salud y exdirectora general de Asistencia Sanitaria, "requiere, como mínimo, una explicación pública", ya que desempeñó responsabilidades dentro del SMS durante el periodo en el que se produjeron las irregularidades investigadas.
Carga contra López Miras por haber reaccionado "tarde y mal"
La portavoz nacional de Sanidad también hizo referencia a las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la Arrixaca, que reflejan la existencia durante años de contratos prorrogados de forma irregular y prestaciones realizadas sin contrato por un importe de nueve millones de euros. "Vox no va a permitir que la salud de los murcianos dependa de comisiones, sobresueldos o del silencio administrativo del Gobierno de López Miras", concluyó García Fuster.
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