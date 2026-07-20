Denuncian la "privatización" del servicio de limpieza en varios institutos de la Región de Murcia

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de la Región de Murcia denunció este lunes «el inicio de un proceso de privatización encubierto» por parte de la Consejería de Educación, «sustituyendo puestos estructurales de personal ayudante de servicios (limpieza) en varios Institutos de Educación Secundaria públicos por servicios prestados por contratas privadas».

El sindicato ya ha registrado un escrito formal de queja exigiendo la paralización inmediata de estas externalizaciones y la devolución de todas las plazas al catálogo de la oferta pública, advirtiendo que iniciarán movilizaciones si la Consejería no rectifica «de inmediato».

En el comunicado lanzado aseguran que la alarma saltó durante los llamamientos de inicio de curso del personal no docente celebrados el pasado 16 de julio, cuando numerosos trabajadores y trabajadoras interinas comprobaron, con sorpresa, que los centros donde venían encadenando contratos durante años habían desaparecido de la oferta pública.

Tras esto, el sindicato pudo «constatar» que la Consejería aseguró inicialmente a los equipos directivos que las plazas saldrían en próximas convocatorias, «un extremo que se ha demostrado falso: esos puestos no volverán a ofrecerse al personal interino de la Comunidad porque van a ser gestionados por empresas privadas de limpieza».

"Se planifican según las necesidades" Ante la situación denunciada por Comisiones Obreras, fuentes de la Consejería de Educación respondieron a La Opinión asegurando que los llamamientos del personal de limpieza «se planifican según las necesidades y situación de los centros educativos y se adaptan a las demandas existentes».

CCOO denunció que esta decisión se ha tomado de manera «unilateral, sin negociación previa y sin ninguna justificación técnica ni económica» antes de lamentar que la medida «deja en el paro a decenas de profesionales interinos» que contaban con estas plazas recurrentes para el próximo curso escolar, «destrozando, además, sus posibilidades de conciliación personal y familiar al impedirles optar a plazas cercanas a sus residencias». Entre los centros afectados, «ya confirmados por el sindicato», se encontrarían el IES Santa María de los Baños de Fortuna y el IES Salvador Sandoval de Las Torres de Cotillas.

Esta «privatización» se produce en un escenario de «extrema debilidad» en las plantillas, sostiene CCOO, ya que son los propios equipos directivos de los institutos los que llevan años exigiendo a la Consejería un «refuerzo urgente de las tareas de limpieza», al tratarse de centros de grandes dimensiones «inasumibles» para el personal público actual.

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A juicio del sindicato, en lugar de escuchar a los centros y crear empleo público de calidad, «la Consejería opta por hacer negocio con la limpieza de la educación pública». A este respecto, desde el sindicato vienen reclamando de forma histórica la implantación de una ratio objetiva que fije el número mínimo de limpiadores por metro cuadrado, «una medida que la Comunidad sigue rechazando», lamentaron.