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La Región se prepara para apoyar a España en la lucha por la segunda estrella
A pocos minutos del partido los murcianos disfrutan del ambiente entre nervios y entusiasmo
Los ciudadanos de la Región de Murcia se han juntado para apoyar a la selección española en una noche que puede ser histórica para el equipo de fútbol. Ante la Argentina de Leo Messi, España se enfrenta a noventa minutos que decidirán si suma una segunda estrella a su palmarés o ve truncado el 'sueño americano'.
En la ciudad de Murcia, capital regional, las personas se encuentran ocupando todos los sitios en los que se verá el partido. La pantalla de diez metros que se encuentra en la avenida Teniente Flomesta está a rebozar.
Por otra parte, el Centro Comercial Zig Zag se encuentra, también, a rebozar de jóvenes preparados para apoyar a 'la roja'. Si bien el optimismo reina, los resultados ofrecidos son de poca diferencia entre los dos equipos; por lo que también se aprecia cierta prudencia ante la situación de paridad en la que llegan ambos equipos a la final.
Otros territorios de la Región
Sin embargo, no solo en el territorio capitolino se han colocado pantallas para disfrutar de este encuentro deportivo. En Cartagena, por ejemplo, se montaron un total de seis en distintos puntos del municipio. La más grande se encuentra en la explanada del Puerto de Cartagena. Un espacio en el que podrán estar 2.000 personas y en el que trabajó la Autoridad Portuaria para "acondicionar el recinto y ofrecer las mejores condiciones de seguridad posibles".
En Cabo de Palos hay una pantalla en la playa de Levante. El resto estarán en Santa Ana Pueblo (Plaza Aparejos), Los Urrutias (local social), Los Nietos (Plaza Cuatro Santos) e Isla Plana (Plaza del Mar). También en el territorio costero se ha podido apreciar una grandísima afluencia de personas.
La Plaza de Toros de Lorca se encuentra abarrotada de aficionados con banderas de España y símbolos nacionales desde hace varias horas.
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