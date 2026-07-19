Medio centenar de trabajadores ya tiene aprobada la ayuda por baja médica

Decenas de autónomos que cayeron enfermos y solicitaron la ayuda pionera en la Región de Murcia por estar de baja por enfermedad o accidente ya han visto aprobada su solicitud, tal y como adelanta el consejero Luis Alberto Marín. De las 400 peticiones registradas, a casi medio centenar de ellas ya se les ha dado luz verde mientras que se siguen revisando las recibidas. De hecho, se estima que antes de finales de julio se podrán conceder más de 200 ayudas.

«Los autónomos se van a poder poner enfermos», anunció por todo lo alto el presidente regional, Fernando López Miras, a mediados del pasado mes de abril en la Asamblea. La medida se puso en marcha a principios de mayo a través de la dirección general de Autónomos y Economía Social de la Consejería de Empresa: el Gobierno autonómico asume el coste de la cuota de los trabajadores por cuenta propia durante los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente a través de una ayuda directa que podrá alcanzar hasta los 700 euros.

«Esta medida, como anunció el presidente López Miras, viene a tratar de corregir una situación muy injusta como es el hecho de que los autónomos tuviesen que seguir haciendo frente a sus cuotas aunque su negocio no estuviese en marcha porque estuviesen de baja. Desde el Gobierno regional buscamos fórmulas para impulsar la actividad económica y para ayudar a estos emprendedores a mantenerla, porque ellos son los auténticos responsables del crecimiento económico de la Región y los motores de creación de empleo», señaló Marín.

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Otra de las herramientas de la consejería de Empresa es la línea APRO, gestionado en este caso a través del Instituto de Fomento (Info) y que acaba de conceder medio millón de euros a una quincena de proyectos de inversión promovidos por autónomos que van a movilizar a su vez 1,1 millones de euros para la modernización de los pequeños negocios de la Región. n