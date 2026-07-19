«Nuestro laboratorio será un referente internacional»

La dualidad de las tecnologías es una de las características que más se valoran en la Unión Europea desde que la situación geopolítica internacional ha tomado el camino de la incertidumbre. Y es que es innegable el beneficio de que una innovación sea útil tanto para los sectores de Defensa como parala vida de las personas que residen en los países comunitarios.

No obstante, mejorar la eficiencia y reforzar la autonomía de las empresas que integran las naciones europeas es también una forma fundamental de proteger el ‘modo de vida europeo’ frente a las amenazas de las naciones irredentistas. El Centro Tecnológico Naval y del Mar es un actor importante porque su actividad principal radica en el acompañamiento a otras entidades para optimizar al máximo todo su proceso productivo.

¿Cuál es la labor principal de CTNAVAL?

Ayudamos a empresas y organizaciones, que trabajan tanto para el mundo civil como para la defensa, a modernizarse. Les ayudamos a innovar: desarrollamos sus proyectos de investigación, colaboramos para que puedan incorporarlos a su sector y a sus necesidades específicas. Les mostramos qué nuevas tecnologías están surgiendo a nivel nacional o internacional y, además, dónde y en qué eventos o ferias pueden encontrarlas. No se queda solo en el I+D porque ayudamos también a buscar fuentes de financiación, lo que se conoce como fundraising tecnológico. Facilitamos que encuentren fondos en agrupaciones europeas, ministerios o en el propio Gobierno regional para que puedan llevar a cabo sus proyectos de innovación.

Podríamos decir que es una labor completa de asesoramiento, ¿no?

Más que asesoramiento, yo hablaría de acompañamiento porque estamos con ellos durante todo el proceso. Cuando hemos identificado en qué pueden mejorar y de dónde pueden sacar el dinero nos quedamos con ellos para garantizar que esos fondos se invierten de la mejor forma, de cara a que consigan mejorar y modernizar sus organizaciones. Al mismo tiempo, tenemos nuestro laboratorio de tecnologías marinas donde colaboramos con estas empresas para los despliegues y pruebas relacionadas con lo que he comentado sobre el ruido bajo el agua. No menos importante es nuestra área de Tecnologías Digitales, donde incorporamos a sus procesos las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y los gemelos digitales. Es muy difícil tener un equipo de desarrollo de software propio que trabaje con total confidencialidad, y nosotros les ofrecemos justo eso. Nos lo tomamos con rigor y por eso estamos trabajando para tener todas las certificaciones y acreditaciones que les van a exigir desde el Ministerio y la propia industria de Defensa.

¿Qué tiene de especial el laboratorio?

Es de los pocos que hay en Europa. Nuestro objetivo es convertirlo en una referencia internacional. Próximamente será acreditado y se convertirá en el único laboratorio de Europa con capacidad para desarrollar, medir y realizar ensayos acústicos. Cuando una empresa quiera hacer alguna actividad de este tipo, nosotros podremos ayudarles y garantizar el rigor tanto en las pruebas como en los trabajos.

¿Cómo es la metodología que utilizan en la empresa?

Se trata de una metodología de innovación abierta. Consiste en resolver los retos del sector marítimo, pero para eso necesitamos la colaboración de las compañías, de la academia y de la administración; no podemos afrontarlo solos. Por otra parte, tenemos que abordarlo desde una perspectiva muy amplia. Reunimos en el centro a entidades de todo tipo, a personas de instituciones públicas y de universidades para ejecutar un estudio detallado del desafío que hay que resolver. Todo esto lo hacemos en equipo,con metodologías propias que tenemos, sobre todo para el design thinking. En las reuniones decidimos cómo podremos resolver juntos estos desafíos, entre los que están -por supuesto-, la seguridad y la protección del medio marino.

¿Qué aportan a Caetra y qué reciben?

Caetra es un acelerador de la colaboración y nuestra razón es colaborar para afrontar los retos. Nos permite ponernos en contacto con toda la cadena de valor. Permite que el conocimiento llegue a todas las organizaciones, desde las universidades hasta las empresas pequeñas.

Noticias relacionadas

n