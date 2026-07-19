Joaquín Buendía, Consejero de Agua, Agricultura y Pesca: "Por dos centímetros en el Tajo no se pueden poner en riesgo miles de empleos en la Región"

Recién incorporado (hace mes y medio) a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía afronta una legislatura marcada por algunos de los grandes desafíos del sector primario murciano: el relevo generacional, la defensa del Trasvase Tajo-Segura, la sanidad vegetal, la reforma de la Ley del Mar Menor y la incertidumbre que rodea a la nueva planificación hidrológica nacional. En esta entrevista, el consejero defiende un mayor diálogo institucional y adelanta las líneas maestras del plan para incorporar jóvenes al campo.

El relevo generacional es una de las grandes preocupaciones del sector. ¿Qué puede adelantar del plan que prepara la Comunidad Autónoma?

Es una preocupación compartida por toda Europa. En las negociaciones de la nueva PAC el relevo generacional ocupa un lugar prioritario y aquí llevábamos cerca de un año trabajando en un plan que ya está terminado. Lo presentaremos después del verano, al inicio del curso político. Ha sido elaborado junto a las principales organizaciones agrarias y las cooperativas, que han participado activamente en su diseño.

¿Cuáles serán sus principales líneas de actuación?

Habrá medidas fiscales para facilitar la transmisión de explotaciones, ayudas a la inversión inicial y acuerdos con entidades financieras para que la incorporación de jóvenes sea menos costosa. También reforzaremos el acompañamiento durante los primeros años, porque iniciar una explotación no consiste únicamente en recibir una ayuda económica; hace falta asesoramiento técnico y administrativo para consolidar el proyecto. Precisamente para hacer ese acompañamiento vamos a crear una oficina de atención especializada a jóvenes agricultores y ganaderos. Un servicio con el que responderemos a sus dudas, les ayudaremos en el inicio de su apuesta por el mundo rural y les apoyaremos para que su proyecto tenga éxito

"Crearemos una oficina de atención especializada a jóvenes agricultores y ganaderos para ayudarles"

Hace unos meses se convocaron ayudas para jóvenes agricultores.

Sí. Destinamos algo más de diez millones de euros y se presentaron 322 proyectos. Es una buena noticia porque demuestra que, cuando se ofrecen oportunidades reales, los jóvenes responden.

Sin embargo, el campo sigue teniendo dificultades para atraer nuevas generaciones.

Es un problema que afecta a muchos sectores. Los jóvenes buscan una mayor conciliación y unas condiciones de vida diferentes. La agricultura exige mucha dedicación y, además, tiene un componente claramente vocacional. Por eso también debemos cambiar el relato. No podemos hablar únicamente de problemas. Las dificultades existen, pero el sector ha demostrado una enorme capacidad de adaptación. Debemos transmitir que también es una actividad rentable, innovadora y muy gratificante desde el punto de vista personal.

Uno de los asuntos más urgentes es la clorosis detectada en plantaciones de limón. ¿Cuál es la situación?

Hemos actuado con rapidez. Desde que apareció el primer caso realizamos 778 prospecciones en toda la Región, más que otras comunidades afectadas. Queríamos conocer exactamente el alcance del problema antes de tomar decisiones. Se han detectado 73 positivos. Lo más significativo es que prácticamente todos corresponden a árboles jóvenes, de dos o tres años, principalmente de la variedad Verna. No han aparecido positivos en árboles adultos ni en los viveros de la Región, lo que aporta cierta tranquilidad.

¿Qué medidas se están adoptando?

Estamos coordinándonos con el Ministerio y con las comunidades afectadas porque no tendría sentido que cada territorio actuara de forma diferente. Mientras tanto, hemos identificado las zonas afectadas, certificado las parcelas cuyos propietarios decidan arrancar los árboles y estamos investigando el comportamiento del virus a través del Imida.

Usted ha transmitido un tono diferente respecto a la CHS. ¿Busca una relación más pacífica?

Creo que debemos abandonar la idea de que el agua es únicamente un motivo de confrontación política. La Confederación tiene que defender los intereses de la cuenca del Segura y nosotros también. Lo importante es que los ciudadanos comprendan cuáles son los argumentos técnicos que sustentan nuestras posiciones.

¿Qué espera de la nueva planificación hidrológica?

Que responda a criterios objetivos y técnicos. La planificación debe partir de las necesidades reales de cada cuenca y después coordinarse a nivel nacional. Lo que no compartimos es tomar primero una decisión política y construir después los argumentos para justificarla.

"El agua pertenece a todos los españoles y debe gestionarse con criterios estrictamente técnicos y objetivos"

¿Considera injustificados los recortes previstos en el Trasvase Tajo-Segura?

Creemos que las medidas adoptadas (los nuevos caudales ecológicos) no han demostrado los beneficios ambientales que se pretendían y, sin embargo, sí generan un enorme perjuicio económico y social para la cuenca del Segura.

El Gobierno defiende que el aumento de los caudales ecológicos es necesario para mejorar el estado del Tajo...

El incremento de los caudales ecológicos apenas ha supuesto dos centímetros más en la lámina de agua del Tajo a su paso por Aranjuez. No tiene sentido que por dos centímetros más de agua se pongan en riesgo miles de empleos ligados al sector agrario de la Región . Creemos que primero hay que resolver los verdaderos problemas de la cuenca antes de tomar decisiones que afectan a tanta gente.

¿Las desaladoras pueden sustituir al trasvase?

Son un recurso imprescindible y debemos aprovecharlas al máximo, pero tienen limitaciones. El agua desalada requiere mezclarse con otros recursos para determinados cultivos, (por lo que el recorte que se plantea no es de 100 hectómetros cúbicos sino mucho más), supone un elevado coste energético y necesita infraestructuras que todavía no están ejecutadas. La desalación forma parte de la solución, pero no puede ser la única respuesta.

A pesar de sus numerosas visitas a la Región, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni siquiera menciona el Trasvase Tajo-Segura. ¿Echa de menos un respaldo más explícito?

No. He escuchado al presidente comprometerse públicamente con un Plan Hidrológico Nacional desde el inicio de una futura legislatura. Estoy convencido de que una planificación nacional incluirá todas las infraestructuras necesarias para garantizar el equilibrio entre cuencas.

Desde Castilla-La Mancha todavía creen que el agua es de los territorios donde se genera...

Los recursos hídricos no pertenecen a una comunidad autónoma, sino al conjunto del Estado. Lo importante es gestionarlos con criterios de solidaridad y eficiencia. La Región de Murcia utiliza una parte muy pequeña de los recursos del Tajo y consigue una productividad agrícola extraordinaria gracias al uso eficiente del agua.

La reforma de la Ley del Mar Menor ha generado un intenso debate. ¿Puede garantizar que no supondrá un retroceso ambiental?

Absolutamente. La recuperación del Mar Menor es irrenunciable. Lo que defendemos es que la normativa debe evolucionar a partir de los datos y de la experiencia acumulada. Los agricultores han realizado un enorme esfuerzo para adaptar sus explotaciones y ese trabajo también debe reconocerse.

Si pudiera elegir un solo objetivo antes de terminar la legislatura, ¿cuál sería?

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Me gustaría que España contara con una planificación hidrológica nacional basada en criterios técnicos, que garantizara el agua que necesita la Región y acabar con la incertidumbre.