Cuota cero para los autónomos: "Puede parecer poco dinero, pero supone un auténtico balón de oxígeno"

La ayuda de cuota cero para nuevos trabajadores autónomos se ha convertido en un apoyo decisivo para quienes deciden emprender en la Región de Murcia. Más allá del ahorro económico que supone durante los primeros años de actividad, los beneficiarios destacan la tranquilidad que proporciona en una etapa marcada por la incertidumbre, la falta de ingresos y la necesidad de invertir para consolidar un proyecto empresarial.

Es el caso de Mónica García, ingeniera informática especializada en inteligencia artificial, que comenzó su actividad en Luna Beauty Spain como autónoma a principios de este año, tras una larga trayectoria en el desarrollo de software para grandes empresas. Ahora centra su trabajo en diseñar soluciones tecnológicas personalizadas para pequeñas empresas y trabajadoras autónomas, especialmente en el ámbito de los servicios.

García explica que uno de los principales retos al emprender ha sido conseguir visibilidad y captar clientes. Aunque contaba con una sólida experiencia profesional, reconoce que los primeros meses han estado marcados por la ausencia de ingresos mientras construía su cartera de clientes.

En ese contexto, la ayuda de cuota cero ha supuesto un respaldo fundamental, ya que la subvención le ha permitido asumir gastos fijos como la cuota de autónomos, la asesoría o la gestión administrativa, liberando recursos propios para invertir en publicidad, acciones comerciales o desplazamientos para visitar clientes.

"Puede parecer poco dinero, pero cuando empiezas sin ingresos esos 200 euros mensuales marcan una gran diferencia. Es un auténtico balón de oxígeno", asegura, en declaraciones a La Opinión.

La emprendedora murciana también destaca la rapidez con la que se resolvió la concesión de la ayuda, "en apenas cuatro meses", y considera que este tipo de medidas permiten afrontar los primeros momentos de actividad con mayor estabilidad financiera. Además, defiende que el apoyo institucional no debería limitarse únicamente al momento de iniciar un negocio, sino mantenerse durante el proceso de consolidación de la empresa. A su juicio, muchos autónomos agotan rápidamente sus ahorros iniciales entre inversiones y gastos necesarios para poner en marcha la actividad, por lo que disponer de esos costes cubiertos "supone una diferencia enorme".

Destacan la rapidez en la que se resuelve la concesión de la ayuda, "en apenas cuatro meses"

Una visión similar comparte Ricardo Gálvez, biólogo que se dedicará a asesorar a compañías del sector biotecnológico en la resolución de problemas complejos de investigación y desarrollo. Gálvez inició su actividad como autónomo en marzo y considera que la ayuda económica es importante, aunque subraya especialmente el efecto que tiene la cuota reducida durante los dos primeros años de actividad.

"Lo que personalmente más valoro no es solo la ayuda económica, sino el hecho de poder mantener durante dos años una cuota reducida de autónomos, de unos 90 euros, sin la presión de tener que alcanzar una determinada facturación desde el primer año para poder asumir los costes", explica a este periódico.

En su opinión, esa medida ofrece el tiempo necesario para desarrollar el proyecto empresarial sin la presión de tener que alcanzar una elevada facturación desde el primer momento únicamente para hacer frente a los costes fijos.

"Los comienzos siempre son la etapa más complicada de cualquier negocio y disponer de esos dos años ofrece el margen necesario para desarrollar el proyecto, hacerlo crecer y comprobar si realmente funciona", señala. Gálvez entiende así que, una vez superada esa fase inicial, el negocio debe ser capaz de sostenerse por sí mismo.

En cualquier caso, considera que cuando una persona decide ‘montarse’ por cuenta debe conocer de antemano "cuáles son las reglas del juego".

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"Sabes que tendrás que pagar impuestos, asumir un IRPF, abonar la cuota de autónomos y que, una vez finalice el periodo de cuota reducida, cotizarás en función de tus beneficios. Conociendo esas condiciones, cada persona decide libremente si quiere emprender y aceptar esas reglas o si prefiere no hacerlo", sostiene.