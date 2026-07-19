La cuota cero, el antídoto para que los autónomos murcianos resistan más

Los comienzos nunca son sencillos: miedos, incertidumbre y una inversión importante para poner en marcha un proyecto acompañan a quienes tienen la valentía de emprender y montar su propio negocio. La presión por conseguir los primeros clientes, hacer frente a los gastos y lograr que el proyecto sea rentable son los primeros objetivos que los trabajadores por cuenta propia se marcan... Pero también contar con un ‘colchón’ financiero que les ayude a afrontar las etapas incipientes con tranquilidad.

Y, en ese proceso, contar con apoyo económico desde un primer momento puede marcar la diferencia. Prueba de ello es que ocho de cada diez autónomos que recibieron las ayudas de la Cuota Cero Ampliada del Gobierno regional mantuvieron su actividad tres años después, un dato que refleja el impacto y la importancia de este tipo de medidas para consolidar el tejido empresarial de la Comunidad.

Estas ayudas, destinadas a aliviar los costes iniciales han permitido a muchos autónomos de la Región centrar sus esfuerzos en hacer crecer su negocio, ganar estabilidad y afrontar con mayor seguridad una etapa especialmente delicada: de los 1.541 autónomos que solicitaron y cumplieron los requisitos para esta subvención, 1.214 mantienen sus negocios en estos momentos, según los datos de un reciente informe sobre el trabajo autónomo en la Comunidad de Murcia.

¿Por qué es tan importante esta ayuda al autoempleo? Porque permite a sus beneficiarios cubrir las cuotas mínimas correspondientes de la base mínima de cotización a la Seguridad Social (unos 90 euros mensuales) durante los dos primeros años de actividad como autónomo, una figura que está batiendo récords en la Región tras alcanzar por primera vez en su historia los 107.194.

Además, la Cuota Cero Ampliada, que está gestionada por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), contempla una ayuda inicial de 1.000 euros para aquellos que se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tras encontrarse en situación de desempleo.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destaca que este instrumento "responde a una necesidad real de quienes quieren emprender y necesitan apoyo en las fases iniciales de su actividad" y que el objetivo de la Comunidad es "que ningún proyecto viable deje de ponerse en marcha por falta de apoyo en sus etapas más decisivas".

El informe mencionado, coordinado por el SEF junto con el Observatorio Ocupacional y que se enmarca en la Estrategia Regional de Impulso de la Calidad del Empleo 2026-2029, analiza las subvenciones concedidas entre los años 2022 y 2023 y realiza un seguimiento individualizado de las mismas durante tres años.

El objetivo es que "ningún proyecto viable deje de ponerse en marcha por falta de apoyo"

Tasas similares por géneros

El estudio analiza esta evolución por género y por empleo. En cuanto al primero de los indicadores, el género, el informe muestra que los hombres registran un nivel de supervivencia el mantenimiento del 79,9 por ciento, con un total de 668 negocios activos de los 836 que recibieron y cumplieron las condiciones de esta subvención. En el caso de las mujeres, de las 705 que recibieron subvenciones se mantuvieron tres años después un total de 546, lo que supone el 77,45 por ciento.

Por edad, las personas menores de 30 años registran una tasa de permanencia del 79,52 por ciento, con 264 empresas que se mantienen activos de los 332 que obtuvieron esta ayuda. En la franja entre 30 y 44 años, su tasa de permanencia es del 77,53 por ciento, con 521 que se mantienen de los 672 que recibieron la Cuota Cero Ampliada. Por último, las personas mayores de 44 años tienen una tasa de permanencia del 79,89 por ciento (se mantienen un total de 429 de los 537 que recibieron subvenciones).

Medio centenar de trabajadores ya tiene aprobada la ayuda por baja médica

Decenas de autónomos que cayeron enfermos y solicitaron la ayuda pionera en la Región de Murcia por estar de baja por enfermedad o accidente ya han visto aprobada su solicitud, tal y como adelanta el consejero Luis Alberto Marín. De las 400 peticiones registradas, a casi medio centenar de ellas ya se les ha dado luz verde mientras que se siguen revisando las recibidas. De hecho, se estima que antes de finales de julio se podrán conceder más de 200 ayudas.

"Los autónomos se van a poder poner enfermos", anunció por todo lo alto el presidente regional, Fernando López Miras, a mediados del pasado mes de abril en la Asamblea. La medida se puso en marcha a principios de mayo a través de la dirección general de Autónomos y Economía Social de la Consejería de Empresa: el Gobierno autonómico asume el coste de la cuota de los trabajadores por cuenta propia durante los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente a través de una ayuda directa que podrá alcanzar hasta los 700 euros.

"Esta medida, como anunció el presidente López Miras, viene a tratar de corregir una situación muy injusta como es el hecho de que los autónomos tuviesen que seguir haciendo frente a sus cuotas aunque su negocio no estuviese en marcha porque estuviesen de baja. Desde el Gobierno regional buscamos fórmulas para impulsar la actividad económica y para ayudar a estos emprendedores a mantenerla, porque ellos son los auténticos responsables del crecimiento económico de la Región y los motores de creación de empleo", señaló Marín.

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Otra de las herramientas de la consejería de Empresa es la línea APRO, gestionado en este caso a través del Instituto de Fomento (Info) y que acaba de conceder medio millón de euros a una quincena de proyectos de inversión promovidos por autónomos que van a movilizar a su vez 1,1 millones de euros para la modernización de los pequeños negocios de la Región.