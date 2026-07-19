Compromiso para resolver el bloqueo del sector porcino
El consejero sostiene que la valoración de los purines es uno de los retos pendientes de la ganadería murciana y defiende las plantas de biogás
a. lorente
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha situado la valorización de los purines como uno de los retos pendientes de la ganadería murciana y ha defendido el desarrollo de plantas de biogás para transformar un problema ambiental en una oportunidad económica y energética para la Región.
Durante la entrevista concedida a este periódico, el titular de Agricultura reconoció que la gestión de los residuos ganaderos no ha evolucionado al mismo ritmo que las necesidades del sector, una situación que exige una mayor coordinación entre administraciones y un esfuerzo de información hacia la sociedad.
Buendía considera que la utilización de los purines para producir biogás forma parte de un modelo de economía circular que ya ha demostrado su eficacia en otros ámbitos, como las estaciones depuradoras de aguas residuales. «Tenemos que cerrar el círculo», afirmó, al recordar que los lodos generados en las depuradoras se aprovechan para producir energía y obtener un residuo apto para usos agrícolas.
El consejero lamentó que numerosos proyectos vinculados a la gestión de residuos hayan encontrado dificultades para salir adelante, en ocasiones por la controversia social que generan este tipo de instalaciones. En este sentido, defendió que cualquier iniciativa que cumpla la exigente normativa ambiental debe poder desarrollarse con seguridad jurídica y con la implicación de los ayuntamientos en la planificación de los usos industriales y ganaderos de su territorio.
Crisis del sector porcino
Asimismo, anunció que la Consejería revisará los expedientes pendientes que afectan a explotaciones ganaderas (especialmente las porcinas) para resolverlos de forma individualizada y evitar que permanezcan bloqueados indefinidamente. «Todos los proyectos deben terminar con un sí o con un no fundamentado técnicamente, pero no pueden quedarse en un limbo administrativo», subrayó.
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