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Más de 500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil velarán por la seguridad en la Región de Murcia durante la final del Mundial

Se prestará especial atención a las zonas en las que se prevén mayores aglomeraciones de personas

Archivo - La Policía Nacional

Archivo - La Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

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Javier Ayala

Javier Ayala

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha informado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han previsto un dispositivo de seguridad con motivo de la final de la Copa Mundial de Fútbol, que movilizará a 500 agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil en la Región de Murcia.

El dispositivo, que tiene carácter preventivo, prestará especial atención a las zonas en las que se prevén mayores aglomeraciones de personas y contará tanto con agentes uniformados como de paisano. Asimismo, se intensificará la vigilancia durante el desarrollo del partido y al término del mismo.

Francisco Lucas ha explicado que el objetivo del dispositivo es velar por la seguridad de la ciudadanía y garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de este día histórico para nuestro país con normalidad y tranquilidad.

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"Desde la Delegación del Gobierno, queremos desear toda la suerte del mundo a nuestra Selección. Hoy, todos los españoles y españolas estamos unidos en torno a un mismo sueño: conseguir la segunda estrella", ha añadido.

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