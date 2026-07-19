Seguridad
Más de 500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil velarán por la seguridad en la Región de Murcia durante la final del Mundial
Se prestará especial atención a las zonas en las que se prevén mayores aglomeraciones de personas
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha informado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han previsto un dispositivo de seguridad con motivo de la final de la Copa Mundial de Fútbol, que movilizará a 500 agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil en la Región de Murcia.
El dispositivo, que tiene carácter preventivo, prestará especial atención a las zonas en las que se prevén mayores aglomeraciones de personas y contará tanto con agentes uniformados como de paisano. Asimismo, se intensificará la vigilancia durante el desarrollo del partido y al término del mismo.
Francisco Lucas ha explicado que el objetivo del dispositivo es velar por la seguridad de la ciudadanía y garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de este día histórico para nuestro país con normalidad y tranquilidad.
"Desde la Delegación del Gobierno, queremos desear toda la suerte del mundo a nuestra Selección. Hoy, todos los españoles y españolas estamos unidos en torno a un mismo sueño: conseguir la segunda estrella", ha añadido.
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