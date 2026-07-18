La Región de Murcia prevé producir más de 259.000 toneladas de sandía en 2026

La sandía de la Región de Murcia consolida su posición como uno de los cultivos de verano más relevantes para la agricultura regional, con cerca de 4.000 hectáreas cultivadas y una producción prevista de más de 259.000 toneladas en la campaña 2026.

Así lo destacó este martes el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante su visita a la productora agrícola Pozo Sur, en Águilas, donde hizo hincapié en “el liderazgo del sector y su creciente presencia en los mercados europeos”.

Buendía señaló que "la sandía de la Región de Murcia es sinónimo de calidad, innovación y profesionalidad, gracias al trabajo de agricultores y empresas que han sabido adaptar su producción a las demandas de los consumidores, apostando por variedades cada vez más apreciadas en los mercados".

Del total de la superficie cultivada, 3.868 hectáreas corresponden a variedades sin pepita, que representan prácticamente la totalidad de la producción regional, con más de 251.700 toneladas previstas, mientras que el resto corresponde a sandía con pepita.

“La fortaleza del sector también se refleja en los mercados internacionales”, afirmó el consejero. Durante 2025, las exportaciones regionales de sandía alcanzaron un valor de 120,65 millones de euros, un 8,8 por ciento más que el año anterior.

El principal destino de la sandía murciana continúa siendo Alemania, que concentra cerca del 38 por ciento del valor exportado, seguida de Francia, Reino Unido y Países Bajos. Destaca especialmente el crecimiento experimentado en Francia, con un incremento superior al 31 por ciento, y en Suecia, donde las ventas se duplicaron respecto al ejercicio anterior.

Buendía subrayó que "estos datos demuestran la confianza que los consumidores europeos depositan en los productos de la Región de Murcia y refuerzan el papel de nuestro sector hortofrutícola como motor económico y generador de empleo".

Apoyo al sector

Durante la visita, el consejero conoció de primera mano la evolución de la campaña y compartió impresiones con los productores sobre la situación del cultivo y los principales retos a los que se enfrenta el sector.

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En este sentido, reiteró el compromiso del Gobierno regional con la agricultura y recordó que el Ejecutivo autonómico continúa trabajando para defender los intereses de los agricultores, impulsar la innovación y garantizar la disponibilidad de agua, "un recurso imprescindible para mantener la competitividad de uno de los sectores que mejor representa la excelencia agroalimentaria de la Región de Murcia".