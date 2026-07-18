Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: "Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor"

Esta tarde de sábado la Guardia Civil ha realizado controles de alcoholemia en las principales vías de salida de la Región de Murcia. Sin embargo, esta actuación produjo retenciones de más de una hora en la mencionada avenida.

"Es una vergüenza hacer controles de alcoholemia a estas horas y en plena ola de calor"

Algunas de las personas que se encontraban en el atasco mostraron su descontento por un control que calificaron de "vergüenza". Sobre todo porque se produce en plena ola de calor: "No puedes hacer eso a estas horas con la que está cayendo".

Indicaron que en algunos coches viajaban familias con mascotas y niños que se encontraban "desesperados y pasando calor".

Motivos del control

La Guardia Civil de Tráfico explicó a esta redacción que se trata de un control habitual, ya que están en "plena operación contra el alcohol y las drogas". Otras fuentes con conocimiento al respecto de los hechos comentan que esta actuación podría estar relacionada con el refuerzo que realizan los agentes por la operación salida que tiene lugar durante estas fechas en cada periodo estival.

Noticias relacionadas

La hora 'crítica' tuvo lugar sobre las siete y media de la tarde. Sin embargo, los agentes del cuerpo benemérito subrayaron que el tráfico ya ha vuelto a la normalidad.