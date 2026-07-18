Diego Cola Palao. El dolor de perder a un hermano de vida

Hay momentos en la vida en los que las palabras carecen de sentido para describir el dolor y la devastación personal por la pérdida de un amigo. Hoy es uno de ellos.

Hoy el corazón pesa más que la razón. Las lágrimas borran mi visión, los sollozos desordenan mi pensamiento y el alma se resiste a aceptar una gran pérdida, una realidad que me resulta insoportable.

Hoy, como en un fundido a negro, como un doloroso latigazo, mi amigo del alma, con quien, he librado tantas épicas batallas, del que conservo en mis recuerdos tantas vivencias y esperanzas compartidas, Diego Cola Palao, como los viejos soldados, se me ha desvanecido.

Y con él desaparece una parte muy importante de mi propia vida.

Será doloroso tener que aprender a vivir sin su presencia. Después de casi cincuenta años compartiendo trabajo, ilusiones, proyectos, viajes, preocupaciones, alegrías, tertulias con amigos y una amistad inquebrantable, resulta imposible imaginar un mundo en el que Diego ya no esté.

Lo conocí cuando llegó a la Región de Murcia, en los primeros años de nuestra autonomía, procedente de la Administración del Estado.

Era un brillante miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y traía consigo una extraordinaria experiencia adquirida en el Ministerio de Educación, donde había desempeñado responsabilidades decisivas, entre ellas las Direcciones Provinciales de Málaga y Albacete, en aquellos años difíciles de la Transición en los que España tenía que escolarizar a toda una generación y construir, casi desde cero, un sistema educativo capaz de sostener una democracia incipiente, todavía impredecible e insegura.

Llego a Murcia allá por el año 1983 de la mano de Pepe Plana, entonces consejero de Presidencia quien le nombró Director General de la Función Pública.

Desde el momento que lo conocí en mayo de 1984, comprendí que estaba ante un servidor público excepcional con una vasta formación jurídica, además de una gran formación y cultura. Y sobre todo, un gran conocedor de la historia de España y de aquella parte de la historia que a los dos nos apasionaba, la historia de la antigua Roma.

En la Región de Murcia dejó una huella imborrable, no siempre reconocida.

Si hoy existe una Función Pública Regional moderna, profesionalizada y organizada, Diego ocupa un lugar de honor entre quienes la hicieron posible.

No exagero al afirmar que fue uno de los auténticos padres de la Función Pública de nuestra Comunidad Autónoma. Él, bajo la dirección como consejero de Pepe Méndez, diseñó sus primeras estructuras, impulsó sus principios y asentó las bases de un modelo administrativo que después otros tuvimos el privilegio de desarrollar y consolidar.

Más adelante, siendo él Subdirector General y yo Director General de Función Pública, compartimos probablemente la etapa profesional más intensa de nuestras vidas. Bajo el decidido apoyo del consejero Juan José García Escribano y en conexión permanente con la política modernizadora impulsada desde la Administración del Estado por Teresa Mogín Barquin, con quien me honra haber coincidido en varios de nuestros respectivos cometidos, nos propusimos una meta que entonces parecía casi inalcanzable: construir una Administración moderna, eficiente, basada en la calidad, la innovación, la gestión por procesos y la incorporación de las incipientes nuevas tecnologías informáticas en la gestión de los Recursos Humanos transferidos.

Aquellos años fueron apasionantes. No trabajábamos simplemente para resolver expedientes. Sentíamos que estábamos construyendo una Administración mejor para las generaciones futuras.

Junto a un extraordinario grupo de profesionales —Enrique Gallego, Pati Reverte, José Luis Gil, Luis Gutiérrez, Chona, Juan Antonio Morales y tantos otros compañeros—, junto a responsables sindicales que supieron anteponer el interés general a las diferencias, y con consejeros de distintos gobiernos y distintas sensibilidades políticas, conseguimos situar a la Región de Murcia entre las administraciones públicas más innovadoras de España.

Diego estuvo siempre allí. Con inteligencia. Con rigor. Con elegancia. Con una honestidad absolutamente incuestionable. Su verdadera vocación, sin embargo, siempre fue la educación.

Y volvió a demostrar su extraordinaria capacidad cuando asumió la Dirección General de Formación Profesional, impulsando profundas innovaciones que dignificaron y modernizaron una enseñanza demasiado tiempo relegada. Más tarde, como Secretario Autonómico y posteriormente como Director de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública, siguió sembrando conocimiento, calidad y excelencia allí donde desempeñó sus responsabilidades.

Pero, por encima de todos sus cargos, Diego fue un hombre bueno. Nuestra amistad sobrevivió a todos los cambios. A todos los gobiernos. A todos los destinos. A todas las discrepancias ideológicas.

Él era un hombre de convicciones tradicionales o conservadoras. Yo siempre me he sentido liberar y en ese sentido alineado con ideas progresista. Y jamás eso tuvo la menor importancia. Porque existía algo mucho más fuerte: el respeto, la admiración mutua y un afecto sincero que nunca necesitó explicaciones.

Compartimos viajes inolvidables. Recuerdo especialmente Perú, impartiendo cursos sobre calidad y modernización administrativa a las municipalidades de la región de Cuzco. Aquella experiencia nos permitió descubrir no solo otra cultura, sino también confirmar nuestra común pasión por el servicio público.

Recorrimos juntos Egipto, maravillándonos ante una historia milenaria que como a Shelley con su Ozymandias, parecía enseñarnos que la verdadera grandeza de los hombres no reside en el poder, sino en el legado que dejan tras de sí entre quienes tuvimos el privilegio de conocerlo.

Últimamente, compartíamos una tertulia literaria amena y entrañable con Faustino Herrero, Pepe Soriano, Fernando López Prats, Jesús Aroca, Joaquín Sola y Ramón Ventura. Y en ellos también Diego deja un legado inmenso.También compartimos momentos muy duros.

Nunca olvidaré el sufrimiento que le produjo su injusta imputación en el llamado caso Desaladora. Él, que había dedicado toda su vida a defender una Administración íntegra, transparente y ejemplar, no podía comprender que su nombre apareciera asociado a unos hechos en los que únicamente se vio implicado por razón del cargo que desempeñaba.

Aquella herida nunca terminó de cerrarse. Le cambió el gesto. Le robó parte de aquella alegría espontánea que siempre le había caracterizado. Estoy convencido de que aquel dolor silencioso dejó una huella profunda en su corazón. Quienes lo conocimos sabemos que jamás traicionó sus principios.

Su honestidad fue absoluta. Su entrega al servicio público fue ejemplar. Su comportamiento ético, irreprochable. Por eso hoy no solo pierde un amigo quien escribe estas líneas. La Región de Murcia, tan desmemoriada como acostumbra, pierde a uno de los hombres que más contribuyeron a construir su Administración. La Función Pública pierde a uno de sus arquitectos.

La Formación Profesional pierde a uno de sus mejores impulsores. Y quienes tuvimos el privilegio de caminar a su lado perdemos a una persona irrepetible. Dicen que nadie muere mientras permanezca en la memoria de quienes lo amaron.

Si eso es cierto, Diego seguirá viviendo mucho tiempo. Yo espero, que vivirá, aunque estos no lo sepan, en cada funcionario que desempeñe su trabajo con honestidad.

Cada vez que recordemos aquellos años en los que creíamos que era posible cambiar las cosas trabajando con talento, rigor, inteligencia y generosidad. Y vivirá, sobre todo, en mi corazón. En el de quienes lo conocimos, en la de los estudiantes de relaciones internacionales con quienes compartíamos los “sabios” nuestras experiencias y le recordaremos cada miércoles en nuestra tertulia del Casino.

Porque hay amistades que dejan de pertenecer al tiempo para convertirse en parte de nuestra propia identidad. Hoy no puedo despedirme de ti. Todavía no. En mi devastación por tu pérdida, todavía necesito seguir creyendo que, en cualquier momento, volverá a sonar el teléfono y escucharé tu voz, para tomar un café en el bar de la pasarela del malecón

Gracias por tu ejemplo. Gracias por tu lealtad. Gracias por tu amistad. Ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida caminar contigo durante casi medio siglo. Imposible de olvidar.

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Descansa en paz, querido amigo.