Descubre las diez tapas que definen la gastronomía de la Región de Murcia este verano

La web oficial de Turismo de la Región de Murcia incluye diez elaboraciones en su selección de tapas imprescindibles. La lista combina algunos de los bocados más habituales de las barras murcianas, como la marinera, el matrimonio o los caballitos, con guisos tradicionales, salazones, productos del Mar Menor y recetas elaboradas con ingredientes de la huerta.

No todas responden al mismo formato. Algunas se sirven por unidades y están pensadas para acompañar una bebida, mientras que otras suelen presentarse como tapa, media ración o plato para compartir. Estas son las diez propuestas elegidas por Murcia Turística y algunos de los precios que pueden encontrarse este verano en restaurantes incluidos en su directorio.

1. Marinera

Dos marineras en un plato. / L.O.

La marinera combina tres elementos: una rosquilla alargada y crujiente, una porción de ensaladilla rusa y una anchoa en salmuera. La ensaladilla suele prepararse con patata, huevo, atún, variantes y mayonesa. La sustitución de la anchoa por un boquerón en vinagre da lugar al marinero. Cuando la rosquilla se sirve únicamente con ensaladilla recibe el nombre de bicicleta. Las tres variantes forman parte habitual de las barras de Murcia y su entorno.

2. Pulpo

Ni a la plancha ni a la gallega la mejor receta de pulpo está en Murcia y se hace al horno / L. O.

Entre las diferentes formas de preparar el pulpo, Murcia Turística destaca especialmente el pulpo al horno, una elaboración muy presente en restaurantes y establecimientos tradicionales de la Región. Durante el horneado pueden utilizarse cerveza, vino o coñac. Algunas recetas incorporan también patatas, aceite de oliva y pimentón. Se presenta cortado en porciones y acompañado por el jugo resultante de la cocción.

3. Caballitos

Plato de caballitos / L. O.

Los caballitos son gambas peladas —aunque conservan la cola— recubiertas con una masa y fritas. El rebozado puede elaborarse con harina y cerveza para conseguir una cobertura fina y crujiente. Se sirven recién hechos y, con frecuencia, acompañados de limón. Habitualmente se cobran por unidad, lo que permite pedirlos como complemento de otras tapas.

4. Michirones

Un plato de michirones. / L.O.

Los michirones son un guiso preparado con habas secas, hueso de jamón, chorizo, panceta, pimentón y distintas especias. La cocción prolongada permite que las habas se ablanden y que el caldo concentre los sabores de los ingredientes. Tradicionalmente, se presentan muy calientes y en cazuela de barro. Aunque se trata de una elaboración contundente, continúa apareciendo durante todo el año en las cartas de numerosos bares y restaurantes.

5. Matrimonio

Tada de matrimonio con queso / Región de Murcia Digital

El matrimonio reúne una anchoa en salmuera y un boquerón en vinagre. La tapa combina así el carácter salado de la anchoa con la acidez del boquerón. Puede servirse directamente sobre el plato o colocarse sobre una rebanada de pan, una patata frita u otra base. Su composición esencial, sin embargo, siempre incluye una pieza de cada pescado.

6. Salazones

Archivo - Sardinas en las pescaderías de la Praza de Lugo, / M. Dylan - Europa Press - Archivo

La salazón es uno de los procedimientos tradicionales empleados para conservar el pescado. En las cartas murcianas pueden encontrarse productos como la mojama, la hueva, el bonito seco o las sardinas de bota. La mojama y la hueva suelen presentarse cortadas en láminas y acompañadas por almendras fritas. También aparecen en ensaladas y platos que incorporan tomate, aceite de oliva, queso u otros productos de la huerta.

7. Quesos con denominación de origen

Queso de Murcia al vino DOP Tío Resti, premiado en 'Alimentos de España' / GRUPO TGT

Los quesos murcianos incluidos en la selección se elaboran con leche de cabra murciano-granadina. Entre ellos se encuentran el Queso de Murcia y el Queso de Murcia al Vino, ambos protegidos por denominaciones de origen. El Queso de Murcia puede encontrarse fresco o curado. El Queso de Murcia al Vino se distingue por el color rojizo de su corteza, obtenido mediante los baños en vino tinto que recibe durante su elaboración. En los restaurantes se sirve en porciones individuales, tablas para compartir o como parte de ensaladas y platos que combinan queso, salazones y productos vegetales.

8. Langostinos del Mar Menor

¿Es sano poner langostinos en la cena de Nochevieja? ¿No tienen mucho colesterol? / Freepik

El langostino del Mar Menor es uno de los productos más reconocibles de la cocina de los municipios situados alrededor de la laguna. Se caracteriza por su tamaño, su coloración y la intensidad de su sabor. La preparación más sencilla consiste en cocerlo y servirlo entero, aunque también puede hacerse a la plancha o utilizarse en arroces y otras recetas marineras. Su disponibilidad y su precio pueden variar según la temporada y las capturas.

9. Caracoles "chupaeros"

Caracoles chupaeros / Región de Murcia Digital

Los caracoles chupaeros deben su nombre a la manera tradicional de comerlos, extrayendo directamente el contenido de la concha. Son especialmente frecuentes durante los meses de calor. Pueden prepararse fritos con tomate o guisados en una salsa que suele incorporar tomate, pimiento, almendra y diferentes condimentos. Se sirven normalmente en raciones para compartir y acompañados de pan.

10. Pisto murciano

Pisto de verduras / Región de Murcia Digital

El pisto murciano se elabora a partir de un sofrito de cebolla, pimiento y berenjena al que se añade tomate. La receta aprovecha algunos de los productos más habituales de la huerta regional. Puede servirse caliente o a temperatura ambiente y tomarse solo, con pan o acompañado de huevo. En las cartas aparece como tapa, entrante o guarnición de otros platos.

¿Cuánto cuesta salir de tapas?

El precio varía en función del establecimiento, del tamaño de la porción y de si la elaboración se vende por unidad o en una ración para compartir. En La Pequeña Taberna, uno de los restaurantes incluidos en el directorio de Murcia Turística, la marinera cuesta 3,20 euros. El matrimonio de boquerón y anchoa y el caballito de gamba se ofrecen por 3 euros cada uno.

Los precios aumentan en las elaboraciones de mayor tamaño. Casa Pacoche, también presente en el directorio regional, incluye en su carta el pulpo al horno por 3,50 euros la unidad y el pisto murciano por 5,50 euros. En el caso de los salazones y los quesos, resulta más difícil establecer una comparación directa, ya que suelen servirse en platos para compartir. Casa Pacoche ofrece una ensalada de tomate, salazones y queso por 16,50 euros, mientras que otras presentaciones pueden variar según el producto y el tamaño elegido.