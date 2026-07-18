Agricultura
Los citricultores de Murcia tienen hasta el 31 de julio para asegurar sus cosechas frente al pedrisco y las heladas
El granizo concentra la mayor parte de los daños, mientras las indemnizaciones en la Región superaron los 14 millones de euros durante la última campaña
Agroseguro recuerda a los productores de cítricos que este año el periodo para contratar el seguro finaliza el viernes próximo, 31 de julio. Entre sus coberturas se incluyen los riesgos de pedrisco, helada, viento y riesgos excepcionales de fauna silvestre, incendio e inundación-lluvia torrencial.
Los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más frecuentes y extremos. En los últimos 5 años, los cítricos (naranja, mandarina, limón, lima y pomelo) han acumulado indemnizaciones cercanas a los 343 millones de euros. El pedrisco es el riesgo que más afecta a estas producciones, con casi el 58% de los daños registrados en el periodo 2021-2025. A continuación, la helada y el viento son los otros dos eventos climáticos que más daños han causado, con el 20% y el 19% de las indemnizaciones abonadas, respectivamente.
Durante la campaña 2025 (última cerrada), los daños registrados sobre estas producciones han provocado indemnizaciones que alcanzan los 71 millones de euros. El pedrisco fue el riesgo que causó la mayor parte de los siniestros, con más de 50 millones de euros, seguido de la inundación (8,10 millones) y el viento (con 4,32 millones).
La Comunidad Valenciana, principal zona productora, es la que acumuló los mayores daños, con 45,2 millones de euros en indemnizaciones. La Región de Murcia, por su parte, alcanzó los 14,12 millones, y Andalucía los 10,25 millones de euros, otras dos zonas de producción relevante.
A lo largo de los últimos años, el seguro de cítricos se ha mantenido estable en sus datos de contratación. En la pasada campaña, el sistema de seguros agrarios dio cobertura a cerca de 3 millones de toneladas de cítricos, cuyo capital asegurado superó los 1.100 millones de euros. Actualmente, cuando todavía quedan algunas semanas para que finalice el plazo para contratar el seguro, las cifras de contratación del plan 2026 ya se acercan a las anteriores.
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