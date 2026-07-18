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La Aemet extiende los avisos por tormentas en la Región de Murcia al domingo: "Pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes"

También estará activa la alerta amarilla por altas temperaturas en todo el territorio

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia / Rober Solsona - Europa Press - Archivo

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Javier Ayala

Javier Ayala

A la tormenta futbolística del domingo, con la final de la Copa del mundo entre España y Argentina, se le puede sumar la atmosférica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido la alerta amarilla por tormentas durante la jornada del sábado y del domingo en las comarcas del Noroeste y el Altiplano.

Durante el sábado, la alerta estará vigente desde las 16.00 horas hasta las 21.59. La Aemet advierte que las tormentas "pueden ir acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes". En el caso del domingo, los avisos se mantienen en ambas comarcas e irán desde 12.00 horas hasta las 19:59.

Temperaturas muy altas

De cara al domingo, también estará activo el aviso amarillo por altas temperaturas. Y en toda la Región. Las máximas más calurosa serán las de Caravaca de la Cruz y Lorca; con 41 y 40 grados, respectivamente. En Murcia y Yecla serán de 39, mientras que en Cartagena se quedarán en 35.

Las mínimas serán tropicales. Murcia, Cartagena y Lorca no bajarán de los 25 grados. En Caravaca de la Cruz y Lorca descenderán hasta los 22.

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Se esperan cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del sureste por la tarde.

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