La segunda lista de la UMU hace bajar las notas de corte hasta dos puntos: Medicina se queda en un 13,158

El proceso de matriculación para la universidad sigue su ritmo en la Región de Murcia y tras publicarse el pasado 6 de julio la primera lista de las notas de corte para el acceso a las titulaciones de la Universidad de Murcia (UMU), este jueves se daba a conocer la segunda lista, aquella que queda 'depurada' después de que una parte de los preuniversitarios que habían incluido la UMU entre sus opciones se hayan decantado por centros de otras comunidades autónomas dejando plazas libres para quienes habían quedado en cola.

Con este procedimiento, la lista inicial corre al quedar fuera todos los aspirantes que no han hecho la matrícula, lo que también hace bajar la nota media de acceso a la mayoría de las titulaciones. Esta nota de corte refleja la nota del último estudiante admitido en la titulación, reajustándose todas de nuevo en esta nueva fase. En algunas la diferencia son sólo unas décimas o unas centésimas, pero en otras hay diferencias de hasta dos puntos entre las listas publicadas el 6 y el 16 de julio, como es el caso del grado en Bellas Artes, que pasa de un 8,502 a un 6,33.

Pese a estos pequeños ajustes, las titulaciones con más demanda siguen manteniendo los primeros puestos de la lista y el doble grado de Matemáticas y Física se sitúa en primer lugar con un 13,295 de nota (frente al 13,475 que tuvo en la primera); seguido de Medicina, con un 13,158 (13,311 en la primera); Odontología con un 12,976 (13,132); Farmacia con un 12,596 (12,776); o Enfermería en Murcia con un 12,555 (12,736).

Bellas Artes es la titulación que más baja al pasar de un 8,502 a un 6,33

Una vez que se publica la segunda lista, los alumnos que han logrado plaza en los estudios elegidos disponen hasta este viernes para matricularse, según el calendario establedio por la UMU. Pero el proceso no termina aquí y los que aún están fuera tendrán una nueva oportunidad como los llamamientos. La lista para los llamamientos se publicará el próximo 22 de julio y a partir de ese momento, se llamará directamente uno a uno a todos los solicitantes de aquellas titulaciones en las que hay plazas disponibles para citarles a una reunión y explicarles las opciones de las que disponen.

Fuentes universitarias señalan que "aún hay posibilidades, ya que los plazos son largos y se trata de un proceso garantista" que vela porque los alumnos puedan matricularse en los estudios elegidos.

1.226 nuevas preinscripciones

Tras la celebración de la fase de julio de la prueba de acceso a la universidad (PAU), la UMU ha recibido la solicitud de preinscripción de 1.226 nuevos alumnos, de los cuales 741 corresponden al distrito universitario de la Región de Murcia y 485 son de otras comunidades autónomas. Estos, sumados a los que ya solicitaron plaza en el mes de junio eleva el número de solicitudes de preinscripción total en la Universidad de Murcia a 20.621, algo más de la mitad (10.880) de la Región de Murcia y el resto de otros distritos universitarios.

Las titulaciones con más demanda para el curso 2026-2027 en la UMU son Medicina, Enfermería, Odontología, Veterinaria, Psicología, Educación Primaria, Derecho e Ingeniería Informática.

Las nuevas notas de corte para los estudios de grado de la Universidad de Murcia quedan de la siguiente manera: