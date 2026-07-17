La Región de Murcia se moviliza para vivir una final histórica: consulta tu pantalla gigante más cercana donde ver el España - Argentina

16 años después, España vuelve a vivir una final de su selección por la Copa del Mundo. El enfrentamiento con Argentina del próximo domingo a las 21 horas paralizará a todo un país que lleva soñando despierto durante toda la semana con la segunda estrella.

La movilización social es de las más importantes que se recuerdan y, desde los ayuntamientos de la Región de Murcia, están poniendo todo lo que hay en su mano para que nadie se lo pierda y viva en comunidad un partido que, pase lo que pase, quedará para el recuerdo de todos. Prácticamente, no hay municipio que no vaya a instalar una pantalla gigante de cara al domingo y, por ello, aquí te dejamos un listado de todas las que estarán disponibles.

Murcia

Aunque la ubicación inicial iba a ser la Plaza Cardenal Belluga, finalmente será en la avenida Teniente Flomesta donde se instalará una pantalla gigante de 10 metros de ancho para animar a la roja.

Además, habrá una 'fan zone' que ocupará la avenida desde la plaza Martínez Tornel hasta la calle Ceballos, donde habrá animación musical, un presentador, aseos portátiles y una zona reservada para personas con movilidad reducida.

Como viene siendo habitual, también se podrá seguir desde el Centro de Ocio 'Zig Zag', lugar ya tradicional donde cientos de murcianos se reúnen para seguir los partidos de la selección.

La gran final del Mundial también se vivirá en numerosos barrios y pedanías del municipio gracias a la implicación de las juntas municipales, que han organizado diferentes puntos de visualización para que los vecinos puedan seguir el partido.

Las pantallas se instalarán en Santiago y Zaraiche (Plaza Santiago Apóstol), El Raal (recinto de fiestas), Alquerías (Francisco José Vicente Ortega), El Palmar (exterior del Espacio Joven, en calle Obispo Francisco Lerma), Puente Tocinos (recinto de fiestas), Sucina (Plaza Arteaga), Gea y Truyols (Plaza Triangular), Espinardo (Jardín Presbítero Miguel Conesa), Los Martínez del Puerto (salón de actos del Centro Municipal), La Ñora (Salón Municipal), Santa Cruz (recinto de fiestas), Beniaján (calle Mayor), Sangonera la Verde, Era Alta y Churra.

Cartagena

Aunque no hay confirmación oficial, se prevé que, al igual que pasara en las semifinales contra Francia, se instale una pantalla gigante en la Plaza San Francisco. Por otro lado, sí que se ha anunciado que el Ayuntamiento de Cartagena y Hostecar han acordado ampliar de forma excepcional los espacios de terraza este domingo.

"Vamos a vibrar toda Cartagena con la final y hemos podido sacar adelante con Hostecar una iniciativa para ampliar los espacios de terraza y habilitar espacios públicos que permitan a todos los cartageneros disfrutar de nuestra hostelería y vivir el Mundial", ha señalado la concejal de Comercio y Hostelería, Belén Romero.

Lorca

El Coso de Sutullena se convertirá este domingo en el gran punto de encuentro para animar a España en la final del Mundial en una pantalla gigante de 48 m². La Plaza de Toros acogerá, por primera vez, la retransmisión de un partido de la Selección Española en pantalla gigante, de 6x8 (48 m²), la más grande de la historia del municipio.

El recinto abrirá sus puertas a las 18:30 horas, contará con animación musical a cargo del DJ lorquino Koni Deejay, narración en directo de José Ángel Ayala y servicio de barra para bebidas y cena fría, en colaboración con Hostelor.

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