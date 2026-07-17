Publicado el calendario de oposiciones al SMS: comenzarán el 27 de septiembre con casi 2.000 plazas

Ya está disponible el calendario oficial para la fase de oposición de las Ofertas de Empleo Público del Servicio Murciano de Salud (SMS) de los años 2022, 2023 y 2024. El pistoletazo de salida será el 27 de septiembre con el examen de Facultativo Sanitario Especialista/Cirugía Oral y Maxilofacial, con cuatro vacantes. Este proceso selectivo unificado engloba un total de 1.978 plazas, distribuidas en 73 convocatorias, estructuradas en 29 de turno libre, 4 de promoción interna y 40 de carácter mixto.

El desglose completo de las fechas por categorías y opciones profesionales ya se encuentra disponible para su consulta en el portal web oficial de recursos humanos del SMS.

El volumen de vacantes se reparte entre el personal sanitario y no sanitario. Destacan las 154 plazas de Medicina de Familia, 45 de Pediatría de Atención Primaria, 42 de Medicina de Urgencias de Atención Primaria, 466 plazas de Enfermería lo que la convierte en la categoría con mayor dotación, 298 plazas para técnicos auxiliares de Enfermería y 28 para Matronas, entre otras categorías.

Respecto a personal no sanitario resaltar las 130 plazas para Auxiliar Administrativo y 113 para Celador-Subalterno.

La directora gerente del SMS, Irene Marín, subrayó que "los recursos humanos son el elemento fundamental y más valioso de cualquier organización", y destacó el “firme avance del organismo hacia la incorporación fija de los profesionales que componen el sistema sanitario público regional".

Más de 66.000 personas se han presentado a esta oferta de empleo cuyas convocatorias fueron publicadas el pasado mes de diciembre. En los últimos cuatro años se han aprobado en la Región 3.299 plazas a través de Ofertas Públicas de Empleo para el SMS, incluida la OPE de 2025.

Los ejercicios teóricos darán comienzo a finales de septiembre en coordinación con la Universidad de Murcia para la gestión de espacios. El desarrollo del calendario será progresivo para optimizar la logística de los diferentes tribunales evaluadores.

Debido al alto volumen de participantes, el SMS pondrá en marcha estrictas medidas de seguridad en las sedes de examen y se prestará especial atención a la prohibición del uso de dispositivos electrónicos durante los exámenes, con el objetivo de asegurar la transparencia y la igualdad de condiciones entre todas las personas aspirantes.

Con este proceso selectivo, el SMS continúa avanzando en su compromiso con la consolidación del empleo público y la modernización del sistema sanitario regional.