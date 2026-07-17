Los platos de verano que no puedes dejar de probar en la Región de Murcia

El verano en la Región de Murcia también se disfruta alrededor de una mesa. Las jornadas de playa, las comidas familiares, las noches de terraza y las escapadas por el interior ofrecen la ocasión perfecta para descubrir una gastronomía en la que conviven los productos de la huerta, el arroz y los pescados del Mediterráneo. La cocina murciana resulta difícil de resumir en un solo plato. El portal regional murciaturística lo expresa de una manera directa al presentar su selección de platos de cuchillo y tenedor: aquí no hay solamente una elaboración típica, sino una gran diversidad de recetas vinculadas a la huerta, el campo y la costa.

Muchas de estas preparaciones pueden encontrarse durante todo el año, pero algunas resultan especialmente apetecibles en los meses estivales. Desde una ensalada murciana bien fresca hasta un caldero servido junto al Mar Menor, estas son algunas de las propuestas con las que recorrer la Región a través de sus sabores.

Ensaladas que saben a verano

Ensalada murciana / L. O.

Pocos platos encajan mejor con las altas temperaturas que la ensalada murciana, conocida también como mojete. Su receta combina tomate pelado en conserva, cebolla, atún, huevo duro y aceitunas, todo ello aliñado con aceite de oliva y sal. Puede tomarse como entrante, aperitivo o plato para compartir y tiene una ventaja añadida: el caldo que queda en el fondo convierte el pan en un acompañamiento casi obligatorio. La web turística de la Región la presenta como una ensalada especialmente adecuada para refrescar las mesas durante el verano.

Muy diferente, pero igualmente vinculada a los meses de calor, es la ensalada cantonal. Esta receta característica de Cartagena combina pescados ahumados —como salmón, atún, bacalao o palometa— con alcaparras, alcaparrones, cebolletas y otros encurtidos.

La huerta pasa de la tierra al plato

La Región de Murcia no se entiende sin su huerta, y su gastronomía tampoco. Tomates, pimientos, calabacines, berenjenas, cebollas y alcachofas forman parte de una cocina en la que el producto suele necesitar pocos adornos.

Una de las formas más sencillas de comprobarlo son las verduras a la plancha. Preparadas con aceite de oliva y sal, pueden servirse como entrante, como plato ligero o como acompañamiento de carnes y pescados. La combinación puede variar según la temporada, lo que permite aprovechar los productos disponibles en cada momento.

Zarangollo murciano / Liliana Fuchs / Directo al Paladar

También pertenece a este recetario el zarangollo, una elaboración tradicional a base de calabacín, cebolla y huevo. Los ingredientes se cocinan lentamente hasta formar una mezcla jugosa que suele servirse como tapa, entrante o guarnición. Algunas versiones incorporan patata, aunque la preparación más extendida mantiene el calabacín y la cebolla como principales protagonistas.

Más contundentes son las berenjenas a la crema, uno de los clásicos de numerosos restaurantes de la Región. La elaboración combina capas de berenjena con una crema en la que suelen aparecer el jamón y las gambas, antes de terminarse en el horno con una superficie gratinada. Su mezcla de productos de la huerta y sabores marineros resume esa convivencia entre tierra y costa que aparece en buena parte de la cocina regional.

Arroces para compartir

En verano, pocas escenas resultan tan reconocibles como una mesa reunida alrededor de un arroz. Los arroces pueden prepararse con verduras de la huerta, conejo y caracoles en el interior o pescados y mariscos cerca del litoral. También cambian su textura y presentación: los hay secos, melosos y caldosos, cocinados en paella, cazuela o caldero.

Imagen de archivo de un una paella en la playa / L. O.

Entre todas sus variantes ocupa un lugar destacado el caldero, estrechamente relacionado con el Mar Menor y localidades como Cabo de Palos. Su base es un arroz cocinado en un caldo intenso elaborado con pescado de roca, ñoras, tomate y ajo. La tradición manda servir primero el pescado y después el arroz, habitualmente acompañado de alioli. Su origen está ligado a los pescadores, que aprovechaban capturas de menor valor comercial para preparar una comida sabrosa y consistente durante sus jornadas de trabajo.

El Mediterráneo en su mesa

La cocina de los municipios costeros tiene en el pescado uno de sus principales protagonistas. Entre las preparaciones más sencillas y respetuosas con el producto se encuentran los pescados a la sal.

Proceso tradicional de salazón, una técnica ligada a la historia marinera de localidades como L’Escala. / Grand Tour de Catalunya

Doradas y lubinas son algunas de las especies más utilizadas. Las piezas se cubren con una gruesa capa de sal antes de introducirse en el horno, de manera que se cocinan en su propio jugo y conservan buena parte de su humedad y sabor. Una vez retirada la cobertura, el pescado puede acompañarse de ensalada, verduras o una guarnición ligera. El resultado es un plato sin excesivas complicaciones, y especialmente apropiado para una comida de verano junto a la costa.

Ese interés por la gastronomía regional también se aprecia en la labor de cocineros y divulgadores como Teresa Vivancos, que ha contribuido a acercar las recetas murcianas a nuevos públicos. En su libro En casa de Teresa Vivancos reúne elaboraciones tradicionales como la ensalada murciana, el zarangollo, la morcilla de verano o la lubina a la sal, propuestas estrechamente vinculadas a la huerta y al Mediterráneo que encuentran en los meses estivales uno de sus mejores momentos.