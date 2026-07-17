Las oposiciones a Maestro en la Región se cierran con 111 plazas sin cubrir

Las oposiciones a Maestro de la Región de Murcia se han saldado con 111 plazas sin cubrir, la gran mayoría del turno de discapacidad. Esto supone que un 6,9% de las 1.607 plazas convocadas en esta ocasión por la Consejería de Educación y Formación Profesional quedarán vacantes.

Este viernes se han publicado las notas de la segunda y última prueba de las oposiciones a Maestro de la Región de Murcia, lo que ya permite conocer el resultado de toda la convocatoria y constata que el porcentaje de aspirantes que iniciaron el proceso y han llegado hasta el final se sitúa entre el 23,58% de la especialidad de Inglés y el 37,89% de Francés.

Tras la debacle inicial, con tasas de suspensos que superaban en algunos casos el 70%, se constata que los opositores que han llegado a la segunda prueba, la defensa oral de la programación didáctica, la han superado ampliamente, con tasas de aprobados que van del 81 al 97%.

Las cifras muestran que, una vez superada la primera prueba, la inmensa mayoría de las personas aspirantes demuestra poseer las capacidades necesarias para el ejercicio de la docencia. En todas las especialidades, entre el 81,96% y el 97,53% de quienes realizaron la segunda prueba la superaron. En Infantil aprobó el 91,1%; en Audición y Lenguaje el 86,9%; en Francés el 94,17%; en Educación Física y Primaria el 97,53%; en Inglés el 96,13%; en Pedagogía Terapéutica el 88,75% y en Música el 81,96%.

Aprobados en la segunda prueba Infantil 91,1%

Audición y Lenguaje 86,9%

Francés 94,17%

Educación Física y Primaria 97,53%

Inglés 96,13%

Pedagogía Terapéutica 88,75%

Música 81,96%

Sin embargo, el acceso a esa segunda prueba sigue estando fuertemente condicionado por una primera fase con porcentajes de aprobados mucho más reducidos. En algunas especialidades apenas supera una cuarta parte de las personas presentadas, como ocurre en Inglés (24,52%) o Audición y Lenguaje (28,07%), mientras que el porcentaje más elevado corresponde a Pedagogía Terapéutica (41,84%), seguido de Infantil (41,82%), Música (40,86%) y Francés (40,23%). Estos datos contrastan con los elevados porcentajes de aprobados en la segunda prueba y evidencian que el actual sistema elimina a un gran número de aspirantes y los que pasan han demostrado sobradamente su capacidad docente.

El porcentaje final de personas que superan toda la fase de oposición se sitúa entre el 23,58% de Inglés y el 37,89% de Francés, con resultados similares en Educación Física (37,47%), Infantil (37,58%) y Pedagogía Terapéutica (37,34%), mientras que Primaria alcanza el 34,84%, Música el 33,22% y Audición y Lenguaje el 24,25%.

En cuanto a las personas que han superado la fase de oposición en el turno libre, los resultados reflejan una elevada competencia en la mayoría de las especialidades: en Infantil hay 1.088 personas aprobadas para 370 plazas (2,94 aspirantes por plaza); en Primaria, 742 aprobadas para 256 plazas (2,89 por plaza); Educación Física, 355 aprobadas para 123 plazas (2,88 por plaza); Francés, 96 aprobadas para 45 plazas (2,13 por plaza); Pedagogía Terapéutica, 551 aprobadas para 268 plazas (2,05 por plaza); Música, 99 aprobadas para 74 plazas (1,33 por plaza); e Inglés, con 198 aprobadas para 186 plazas (1,06 por plaza).

La única excepción es Audición y Lenguaje, donde únicamente han aprobado 146 personas para 171 plazas, por lo que quedan 25 plazas desiertas en el turno libre. Esto contradice las informaciones dadas por la Consejería de Educación de que ninguna plaza se quedaría desierta, a pesar de que en las primeras notas ya había constancia de que iba a ser así.

Porcentaje de aprobados en las oposiciones a Maestro de 2026. / Sterm

Situación preocupante en el turno de discapacidad

El sindicato Sterm-Intersindical señala, una vez conocidos los resultados, que en el turno de reserva para personas con discapacidad "la situación vuelve a ser preocupante", ya que de las 111 plazas que quedan sin cubrir 86 corresponden a discapacidad: 13 en Audición y Lenguaje, 8 en Educación Física, 19 en Infantil, 3 en Francés, 13 en Inglés, 5 en Música, 12 en Primaria y 13 en Pedagogía Terapéutica. Y por primera vez estas plazas no se incorporan al turno libre al quedar reservadas para futuras convocatorias, en aplicación de la normativa regional.

Por ello, insisten en que los resultados de las oposiciones al cuerpo de Maestros 2026 vuelven a poner de manifiesto la necesidad de una reforma profunda del actual sistema de acceso a la función pública docente. "Consideramos que los datos evidencian que el modelo regulado por el Real Decreto 276/2007 no permite valorar de forma adecuada las competencias profesionales del personal aspirante y sigue convirtiendo la primera prueba en el principal cuello de botella del proceso", dicen.

Sterm-Intersindical recuerda que votó en contra de esta convocatoria de oposiciones, al considerar que la Consejería tampoco había asumido las mejoras necesarias para garantizar un proceso selectivo más justo, transparente y con mayores garantías para las personas aspirantes. Aunque durante la negociación se introdujeron algunos avances gracias a la repercusión pública, la convocatoria mantuvo importantes deficiencias. Entre ellas, señalan la ausencia de un límite en el número de personas aspirantes asignadas a cada tribunal, una medida que permitiría reducir la carga de trabajo de los tribunales y mejorar la calidad de la evaluación, así como la falta de una reforma del sistema de reclamaciones, que continúa siendo poco garantista y alimenta la frustración de quienes, tras meses o años de preparación, no encuentran respuestas suficientes cuando los resultados no se corresponden con sus expectativas.

Asimismo, la organización denuncia que la Consejería de Educación no ha destinado todos los recursos humanos y materiales necesarios para que el proceso se desarrollara con las máximas garantías. "Esta falta de planificación quedó patente en la gestión de los accesos al Campus de Espinardo durante la celebración de la primera prueba, donde se produjeron importantes problemas organizativos que generaron incertidumbre y retrasos entre miles de aspirantes".