Muere Floren Dimas, oficial retirado del Ejército del Aire y firme defensor de la memoria histórica en la Región

"Quedan por resolver los murcianos que fueron fusilados fuera de la Región en lo que fue un largo periplo por el turismo penitenciario", decía a este diario hace unos años Florencio Dimas, en una entrevista en calidad de delegado en la Región de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio (AGE). Oficial retirado del Ejército del Aire y firme defensor de la memoria histórica en la Región, ha fallecido a los 76 años de edad.

El investigador colaboró con la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (Famhrm) para elaborar el proyecto de catalogación de fosas de la Guerra Civil y la represión franquista en la Comunidad murciana. En conversación con este periódico afirmó que "las víctimas derechistas eran los caídos por Dios y por España, que ya se tiraron los 40 años con homenajes".

Decía Dimas, miembro del colectivo de militares demócratas ANEMOI y vocal de la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR), que "todos los militares deberían ser demócratas" y lamentaba que "sin embargo, mil militares firmaron un documento de adhesión a la figura de Franco. Esta deriva no cambia porque no hay medidas correctoras".

Una cuenta de X dedicada a Luis Gonzalo Segura (exteniente de las Fuerzas Armadas españolas, de las que fue expulsado en 2015 por denunciar públicamente corrupción) escribía que "Floren perteneció a una generación de militares demócratas y republicanos que tuvo el valor de defender la libertad, la memoria y la democracia cuando hacerlo dentro de las Fuerzas Armadas exigía una dosis extraordinaria de coraje".

A su juicio, "fueron personas que asumieron riesgos personales y profesionales para enfrentarse a inercias, silencios y privilegios que muchos preferían no cuestionar. Y, sin embargo, nunca recibieron el reconocimiento que merecían".

Y añadía al respecto: "Floren pertenecía a una generación irrepetible de militares demócratas que España no ha sabido reconocer como merecía y cuya historia sigue esperando el lugar que le corresponde. Ojalá algún día el país salde esa deuda".