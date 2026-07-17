Llegan las tormentas de verano a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla en el Noroeste y el Altiplano

Fin de semana con todos los ingredientes meteorológicos en la Región de Murcia. Si el calor sigue apretando, ahora es turno de las tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos. Una combinación altamente peligrosa de cara a posibles incendios forestales y que probablemente supongan problemas en el Altiplano y el Noroeste, donde se agravarán estas condiciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado este viernes los avisos por fenómenos adversos y, además de mantener las alertas por altas temperaturas en la Región de Murcia, ha incorporado un aviso amarillo por tormentas en las comarcas del Altiplano y el Noroeste, donde podrán registrarse rachas de viento muy fuertes entre las 16.00 y las 21.00 horas.

La AEMET conserva el nivel naranja por temperaturas máximas de hasta 42 grados en la Vega del Segura y de 40 grados en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

También prevé máximas de 39 grados en el Campo de Cartagena y Mazarrón, así como en el Altiplano y el Noroeste, estas últimas bajo aviso amarillo.

Noticias relacionadas

Los avisos por calor permanecerán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas. La actualización incorpora el riesgo de tormentas en el interior de la comunidad durante la tarde.