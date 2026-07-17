Denuncian ante el SMS y el Colegio de Médicos a una doctora de Beniaján por negarse a atender a un paciente de 80 años

El hijo de un paciente de 80 años de edad de Beniaján ha presentado una denuncia ante el Colegio de Médicos de la Región de Murcia y una queja ante el Servicio Murciano de Salud (SMS) contra la doctora S.B.M., médica de guardia del centro de salud de Beniaján, por negarse a prestar asistencia sanitaria a su padre, que padece una úlcera en el pie con riesgo de gangrena y a quien, dada la necesidad de mantener la herida limpia para evitar infecciones, el SMS había prescrito desde el pasado mes de enero un régimen de curas ineludibles en días alternos.

El denunciante explica a La Opinión que los hechos ocurrieron el pasado sábado 11 de julio. El paciente, que también padece diabetes y problemas circulatorios, había salido el día anterior de un ingreso hospitalario que supuso la interrupción durante tres días consecutivos de las curas que necesitaba. Esta interrupción, unida a su estado de salud, provocó que a la mañana siguiente el anciano amaneciera en su domicilio con un cuadro de aturdimiento, malestar general y un dolor agudo e intensísimo en el pie de la úlcera, lo que le impedía caminar o desplazarse por sus propios medios.

Ante la imposibilidad de trasladarse al centro de salud, que está a pocos metros de su casa, y el temor a que su herida se infectara gravemente, el hijo acudió para solicitar una visita domiciliaria.

Según detalla, la médica de guardia y una enfermera accedieron inicialmente a desplazarse y, una vez en el domicilio, la doctora tomó las constantes vitales del paciente y diagnosticó que debía ser derivado al hospital para realizarle una analítica y tratar su estado de aturdimiento. Sin embargo, el hijo se vio sorprendido cuando la facultativa se negó a realizar la cura de la úlcera, pese a que el paciente exteriorizaba su dolor en voz alta y a que el propio historial clínico evidenciaba la urgencia de limpiar y proteger la herida.

La denuncia, a la que ha tenido acceso esta Redacción, recoge que la médica manifestó literalmente en presencia del hijo y de otro testigo: "bastante he hecho con venir a tomarle las constantes". Esta frase "dejó claro que la facultativa consideraba su presencia en el domicilio como un favor personal y no como una obligación asistencial derivada de su condición de médica", sostienen los familiares, quienes califican la actitud de la doctora como "inflexible y humillante".

Consecuencias inmediatas sobre la salud del paciente

En el escrito presentado ante el SMS y el Colegio de Médicos de la Región, el hijo del afectado indica que la negativa a realizar una intervención, que habría llevado apenas unos minutos, tuvo consecuencias inmediatas y graves. "Apenas 48 horas después de la visita de la médica, el estado de mi padre había empeorado de manera alarmante, por lo que tuvo que ser trasladado de nuevo con carácter urgente al Hospital Reina Sofía".

En esta ocasión, el diagnóstico fue que el paciente presentaba una infección bacteriana en la úlcera del pie izquierdo, con un cuadro de celulitis que ya afectaba al miembro inferior, evidenciado por una coloración roja que abarcaba todo el pie y llegaba a la atura del tobillo. "Esta infección, que pudo haber sido mitigada o prevenida con la cura que la médica se negó a realizar, le ha causado un nuevo ingreso hospitalario", explica.

La denuncia ante el Colegio Oficial de Médicos, por infracción del código deontológico, señala presuntos incumplimientos de los artículos que exigen una atención humana y de calidad (art. 18.1), veracidad y honestidad en la relación con el paciente (arts. 24.1 y 17.1), alivio del sufrimiento (art. 6.1) y diligencia profesional (arts. 4.4 y 5.2), así como una presunta vulneración del respeto a las competencias de otros profesionales sanitarios (art. 50.2).

Asimismo, en la queja presentada ante el Servicio Murciano de Salud denuncia una denegación injustificada de asistencia sanitaria, un trato inadecuado y una posible falta de veracidad en la información facilitada, conductas que vulneran los derechos del paciente reconocidos en la Ley 41/2002, de autonomía del paciente.

Preguntada por esta denuncia, la Consejería de Salud aún no se ha pronunciado sobre la actuación de la doctora denunciada.