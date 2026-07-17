La Región de Murcia contará con una nueva ruta a Argel desde Corvera

La Región de Murcia contará con una nueva ruta que conectará el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia con el Aeropuerto Internacional Houari Boumédiène, en Argel. Con esta incorporación, contará por primera vez en su historia con una conexión directa a Argelia. Volotea amplía así las opciones de viaje para los habitantes de la región, tanto para escapadas de ocio como para visitar a familiares y amigos.

Los billetes estarán disponibles a partir del 17 de julio y el primer vuelo despegará el 28 de noviembre. La ruta contará con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, con salida desde Murcia a las 17:30h y llegada a Argel a las 18:45h. El vuelo de regreso despegará de Argel a las 19:45h y aterrizará en Murcia a las 21:00h.

"Estamos muy orgullosos de seguir contribuyendo a potenciar la conectividad de la Región de Murcia. Personalmente, me hace especial ilusión anunciar esta nueva conexión con Argel, porque refleja nuestro firme compromiso con la región y con seguir acercándola a nuevos mercados. Murcia cuenta con un enorme atractivo cultural, gastronómico y paisajístico, y creemos que seguir ampliando su conectividad internacional es clave para atraer visitantes durante todo el año y contribuir a la desestacionalización del turismo. Además, la excelente acogida que están teniendo las rutas que operamos desde Murcia, con una tasa de recomendación superior al 95% entre nuestros clientes, nos anima a seguir invirtiendo en este aeropuerto y ampliando nuestra oferta de destinos. Hace menos de un mes inauguramos también las nuevas conexiones con Venecia, en Italia, y Lille, en Francia, y seguiremos explorando nuevas oportunidades de crecimiento desde la Región de Murcia", ha señalado Carlos Muñoz, fundador y CEO de Volotea.

Con esta nueva incorporación, Volotea ofrecerá siete rutas desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia hacia cuatro países: Francia (Lille y Marsella), Italia (Venecia), España (Asturias, Barcelona y Bilbao) y, por primera vez, Argelia (Argel). Además, como novedad en la temporada de invierno 2026-2027, la ruta a Bilbao operará dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, entre el 28 de noviembre y el 5 de enero, con el objetivo de reforzar la conectividad durante el periodo navideño.

En 2026, la compañía ofrecerá más de 88.500 asientos desde Murcia, lo que supone un incremento del 15% respecto al año anterior. Desde el inicio de sus operaciones en Murcia en 2019, Volotea ha transportado ya a más de 275.000 pasajeros. Además, la aerolínea mantiene sólidos indicadores operativos en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, con un factor de ocupación del 90%, un índice de puntualidad (OTP15) cercano al 80% y una tasa de cumplimiento del programa de vuelos (Completion Factor) del 100%. A ello se suma una tasa de recomendación de los clientes superior al 95% en lo que va de año y de más del 97% en clientes Megavolotea, un dato que refleja la confianza que los pasajeros depositan en la aerolínea para sus viajes desde la Región de Murcia.

Los billetes para esta nueva ruta ya están a la venta en la página web de Volotea a partir de 29 euros por trayecto: www.volotea.com