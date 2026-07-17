Carreras universitarias con mayor tasa de empleo: ingenierías, empresas y finanzas lideran el ranking

El futuro laboral es algo que inquieta a los universitarios, quienes se ven sobrepasados en ocasiones por las dudas sobre cómo les irá una vez que terminen sus estudios. Esto es más frecuente en unas carreras que en otras, ya que la tasa de inserción laboral varía mucho en función de la titulación elegida.

La publicación 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica, 2026' de la Fundación CyD analiza la situación de los titulados en el curso 2019-2020 a los cuatro años de haber terminado, considerando a los egresados que están dados de alta en la Seguridad Social por cuenta ajena y evaluando aspectos como la contratación indefinida y a tiempo completo, la categoría profesional y la base media de cotización anual por un trabajo a tiempo completo (como aproximación a los ingresos brutos percibidos). De esos datos se extrae que el 67,7% de los universitarios murcianos está trabajando con un contrato indefinido a los cuatro años de haber terminado, cifra muy inferior a la que tienen los titulados de grado en universidades presenciales de Madrid (79,8%), la Comunidad Valenciana (76,8%) y Andalucía (76,2%), que lideran el ranking.

Si se distingue por ramas de estudios, el informe muestra que las de Ingeniería, industria y construcción tienen en la Región de Murcia una tasa de inserción laboral del 92,6%; seguidas de las titulaciones de Negocios, administración y derecho con el 90,9%; y las de Informática, con un 88,2% de inserción laboral a los cuatro años de haber finalizado.

También se encuentran en las primeras posiciones las relativas al Sector primario y veterinaria (86,5%), el ámbito de Servicios (82,2%); y las Ciencias sociales, periodismo y documentación (80%).

Respecto a los ingresos brutos percibidos, por comunidades autónomas destacan el País Vasco (34.568 euros los titulados de grado y 37.057 euros los de máster), Navarra (34.196 y 42.663 euros), Cataluña (33.639 y 36.705 euros) y Madrid (33.451 euros y 36.716 euros).

Cabe destacar que los indicadores de inserción laboral varían sumamente en función del ámbito de estudio. Por comunidades autónomas, el mayor porcentaje de contratación indefinida se da para los titulados en grado de Informática en universidades presenciales de Madrid (98,5%), y los valores más altos en los ingresos percibidos se dan para los graduados en Informática en universidades presenciales de Madrid (40.729 €) y Cataluña (39.670 €).