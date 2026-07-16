Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo BomberosCertificado energéticoJazz San JavierYumala TrasobaresCarlos Santos
instagramlinkedin

Política

Vox se suma a la ola de presión que exige que el Corredor Mediterráneo llegue a la Región de Murcia con doble vía para mercancías y pasajeros

Alpañez anuncia que el partido llevará a la Asamblea distintas iniciativas para impulsar esta infraestructura estratégica con dos carriles para mercancías y pasajeros

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez. / L. O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián González

Adrián González

Más presión política para que el Corredor Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia no se quede corto y pueda funcionar con plenas garantías. Vox registrará una batería de iniciativas en la Asamblea Regional con el objetivo de reclamar la llegada del Corredor Mediterráneo con una doble vía para mercancías y pasajeros, así como de impulsar otras infraestructuras estratégicas pendientes para el desarrollo económico y social de la Región de Murcia.

Así lo anunció este jueves el portavoz de la formación en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, quien recordó que ya la diputada nacional de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, ya registró durante el primer semestre de 2026 diversas iniciativas en el Congreso de los Diputados con el mismo objetivo, al tiempo que ha denunciado que la Región de Murcia continúa siendo “una de las grandes perjudicadas por el retraso de unas infraestructuras esenciales para su desarrollo económico y social”.

"El Corredor Mediterráneo no llega a la Región. Por ello, seguimos impulsando esta reivindicación para que esta infraestructura llegue con una doble vía para mercancías y pasajeros", afirmó en consonancia con lo expuesto estos días tanto por Ferrmed como por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem).

En este sentido, Alpañez mostró el respaldo de Vox a la ofensiva anunciada por la patronal regional para reclamar esta infraestructura. "Tal y como ha reivindicado Croem, que iniciará una ofensiva para que esa doble vía llegue a la Región de Murcia, manifestamos nuestro más absoluto apoyo a esa iniciativa y solicitamos a todos los grupos políticos que trabajen para que la Región deje de estar a la cola de España en materia de infraestructuras”, ha señalado.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, Martínez Alpañez insistió en que "la Región de Murcia no puede seguir acumulando retrasos en proyectos estratégicos y aseguró que Vox continuará impulsando todas las iniciativas necesarias para reclamar las inversiones que permitan mejorar la competitividad, la movilidad y el desarrollo económico de la Región".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo sentencia que cortar la luz y el agua a los okupas en la Región de Murcia ya no será delito
  2. Desalojan el auditorio de Jazz San Javier, pero la música continúa en el exterior
  3. La septuagenaria brutalmente golpeada en su casa de Alcantarilla presenta 'múltiples fracturas faciales' y tiene que ser operada
  4. Alarma por un incendio en el hotel Arco de San Juan de Murcia
  5. Preocupación en el parque Sauces por la aparición de escorpiones
  6. Cartagena se convierte en el escenario de una superproducción internacional de 18 millones de euros
  7. El Corredor Mediterráneo 'colapsará' si la doble vía de Murcia con Alicante y Almería no está ejecutada en 2035
  8. Un rayo provoca un aparatoso incendio de madrugada en la sierra de Mazarrón: tres helicópteros se movilizan a la zona y se activa el Plan Infomur

Vox se suma a la ola de presión que exige que el Corredor Mediterráneo llegue a la Región con doble vía

Vox se suma a la ola de presión que exige que el Corredor Mediterráneo llegue a la Región con doble vía

El vídeo del Ministerio que muestra el antes y después de las nuevas pantallas contra el ruido en autovías de Murcia, Cartagena y Lorca

Así han quedado algunas de las autovías de la Región tras la instalación de pantallas acústicas contra el ruido

Nueva limpia en las oposiciones a auxiliar de enfermería en la Región de Murcia: solo 10 aprobados entre los más de 3.300 aspirantes

Nueva limpia en las oposiciones a auxiliar de enfermería en la Región de Murcia: solo 10 aprobados entre los más de 3.300 aspirantes

La Comunidad aprueba el nuevo contrato de la televisión autonómica: casi 100 millones de euros por cinco años

La Comunidad aprueba el nuevo contrato de la televisión autonómica: casi 100 millones de euros por cinco años

Los bomberos forestales de la Región de Murcia celebran una victoria histórica: más plantilla, mejores salarios y adiós a la localización

Los bomberos forestales de la Región de Murcia celebran una victoria histórica: más plantilla, mejores salarios y adiós a la localización

Obras en 38 colegios e institutos para ponerlos a punto de cara al nuevo curso escolar

Obras en 38 colegios e institutos para ponerlos a punto de cara al nuevo curso escolar

Arranca la batalla electoral en la Fremm: Encarna Ortiz y Tomás Martínez Pagán dan el paso para presidir la patronal del metal

Arranca la batalla electoral en la Fremm: Encarna Ortiz y Tomás Martínez Pagán dan el paso para presidir la patronal del metal
Tracking Pixel Contents