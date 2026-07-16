Vox se suma a la ola de presión que exige que el Corredor Mediterráneo llegue a la Región de Murcia con doble vía para mercancías y pasajeros

Más presión política para que el Corredor Mediterráneo a su paso por la Región de Murcia no se quede corto y pueda funcionar con plenas garantías. Vox registrará una batería de iniciativas en la Asamblea Regional con el objetivo de reclamar la llegada del Corredor Mediterráneo con una doble vía para mercancías y pasajeros, así como de impulsar otras infraestructuras estratégicas pendientes para el desarrollo económico y social de la Región de Murcia.

Así lo anunció este jueves el portavoz de la formación en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, quien recordó que ya la diputada nacional de Vox por Murcia, Lourdes Méndez, ya registró durante el primer semestre de 2026 diversas iniciativas en el Congreso de los Diputados con el mismo objetivo, al tiempo que ha denunciado que la Región de Murcia continúa siendo “una de las grandes perjudicadas por el retraso de unas infraestructuras esenciales para su desarrollo económico y social”.

"El Corredor Mediterráneo no llega a la Región. Por ello, seguimos impulsando esta reivindicación para que esta infraestructura llegue con una doble vía para mercancías y pasajeros", afirmó en consonancia con lo expuesto estos días tanto por Ferrmed como por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem).

En este sentido, Alpañez mostró el respaldo de Vox a la ofensiva anunciada por la patronal regional para reclamar esta infraestructura. "Tal y como ha reivindicado Croem, que iniciará una ofensiva para que esa doble vía llegue a la Región de Murcia, manifestamos nuestro más absoluto apoyo a esa iniciativa y solicitamos a todos los grupos políticos que trabajen para que la Región deje de estar a la cola de España en materia de infraestructuras”, ha señalado.

Finalmente, Martínez Alpañez insistió en que "la Región de Murcia no puede seguir acumulando retrasos en proyectos estratégicos y aseguró que Vox continuará impulsando todas las iniciativas necesarias para reclamar las inversiones que permitan mejorar la competitividad, la movilidad y el desarrollo económico de la Región".