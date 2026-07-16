Transportes
El vídeo del Ministerio que muestra el antes y después de las nuevas pantallas contra el ruido en autovías de Murcia, Cartagena y Lorca
Transportes culmina la instalación de las nuevas barreras acústicas en la A-7, MU-30 y CT-33 tras invertir 3 millones de euros
Las carreteras A-7, MU-30 y CT-33 a su paso por Murcia, El Palmar, Cartagena y Lorca cuentan ya con nuevas pantallas acústicas destinadas a reducir el ruido del tráfico y proteger a los vecinos de las zonas más sensibles.
El Ministerio de Transportes ha finalizado unas obras, financiadas con casi tres millones de euros, cuyo resultado puede apreciarse en un espectacular vídeo realizado por el propio departamento que dirige Óscar Puente con el antes y el después de las actuaciones desarrolladas en la Región de Murcia para mitigar el impacto acústico de miles de vehículos, camiones o autobuses pasando a diario por estas vías.
La actuación, de unos 2,988 millones de euros, se ha financiado con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se enmarca en el desarrollo de la Fase II del Plan de Acción contra el Ruido.
En concreto, las pantallas se han instalado en tramos próximos a zonas sensibles, como centros sanitarios, centros educativos y áreas residenciales. Los trabajos han tenido como objetivo reducir los niveles de ruido generados por el tráfico en estas carreteras, disminuyendo así la población expuesta y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
Todas las actuaciones dan cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece un marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido ambiental.
Autovía A-7 en Lorca (km 639-640,4)
- Pantalla nº1: Ubicada en la mediana de la autovía con una longitud de 291 metros y una altura de 2,5 metros.
- Pantalla nº2: Ubicada en la margen izquierda de la autovía con una longitud de 88 metros y una altura de 3 metros.
- Pantalla nº3: Instalada en la margen izquierda de la autovía, con una longitud de 104,5 metros y una altura de 3 metros.
Autovía A-7 en Murcia (km 569,5-572)
- Pantalla nº1: En la margen izquierda de la autovía, cuenta con 112 metros de longitud y 2 metros de altura.
- Pantalla nº2: Se ha instalado en la margen izquierda de la autovía y cuenta con 259,5 metros de longitud y 3 metros de altura.
Carretera multicarril CT-33 en Cartagena (km 1-2)
- Pantalla nº1: Se ha instalado en la margen derecha de la autovía, con 123,5 metros longitud y 3 metros de altura.
Autovía MU-30 en El Palmar (km 7,5 y 9,5)
- Pantalla nº1: Se ha instalado en la margen derecha de la autovía, con una longitud de 298 metros y una altura de 4,5 metros.
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