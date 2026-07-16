Las universidades públicas de la Región, a la cabeza de España en plazas vacantes sin cubrir

Cerca del 13% de las plazas universitarias públicas de la Región de Murcia quedan cada año sin cubrir, una de las cifras más altas de España y que muestra la dinámica en la que ha entrado el sistema universitario con una importante fuga de alumnos a centros privados y extranjeros.

La Región de Murcia únicamente se ocupan el 87,2% de las plazas ofertadas por las universidades públicas, lo que representa la cuarta cifra más baja a nivel nacional, solo por encima de Castilla y León (85,1%), Canarias (84,7%) y Extremadura (76,1%). Esto lleva a que el 12,8% de las plazas de la comunidad de Murcia se queden vacantes en el proceso de preinscripción.

Esta es una de las conclusiones del mapa interactivo de las universidades españolas, un estudio presentado este jueves por la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) y que ofrece información amplia y detallada en la que se analizan aspectos como el perfil del alumnado y del PDI (personal docente e investigador), la financiación, la inserción laboral de los graduados, la investigación y transferencia de conocimiento y el proceso de preinscripción al grado, información que se ha publicado en el trabajo 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2026'.

El informe señala que Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son los sistemas universitarios públicos con más alumnado y PDI, ámbitos en los que la Región de Murcia destaca en alumnos matriculados en titulaciones de la rama de la Salud, llegando estos a representar el 24,1% el total, la más alta de España.

Las plazas de las universidades públicas presenciales de La Rioja, Galicia, Cataluña y Navarra prácticamente se ocupan al 100% con los matriculados de nuevo ingreso por preinscripción, mientras que en Extremadura (76,1%), Canarias (84,7%), Castilla y León (85,1%) y Murcia (87,1%) se dan los niveles más bajos de ocupación.

Títulos con más vacantes

Por ámbitos de estudio, las mayores tasas de ocupación de las plazas ofertadas a nivel estatal se dan en Informática y Salud (100%), seguidas de cerca por Educación (97,5%); Negocios, administración y derecho (96,4%); Ciencias (96,3%); e Ingeniería, industria y construcción (95,2%). En el otro extremo, donde quedan más vacantes es en Servicios (ocupación del 77,9%) y Artes y humanidades (83,6%). En servicios, más del 40% de las plazas se quedan sin cubrir en el proceso de preinscripción en Cantabria, Murcia, Castilla y León y Aragón, y lo mismo ocurre en Artes y humanidades en Cantabria.

El ámbito con más solicitudes en primera opción en las universidades públicas presenciales es Salud, con 4,35 solicitudes por plaza. A nivel regional destacan las más de 10 solicitudes por plaza en Cantabria y Asturias. Dentro de Salud, y a nivel global del SUE, sobresale Medicina con 9,5 peticiones por plaza. No hay que olvidar que este año en la Región de Murcia se han presentado más de 4.000 solicitudes para optar a una de las 220 plazas de Medicina en la Universidad de Murcia (UMU).

Tasas de ocupación de las universidades españolas. / CyD

En el curso 2023-2024, un total de 1.757.811 estudiantes estaban matriculados en las universidades españolas (81,9% en universidades presenciales, 18,0% en universidades a distancia y 0,1% en universidades especiales), siendo los sistemas universitarios presenciales más importantes cuantitativamente son los de Madrid (en torno al 22% del alumnado y del PDI) Andalucía (con el 17,2% de los matriculados y el 14,2% del PDI), Cataluña (16,2% y 18,3%) y la Comunidad Valenciana (11,5% en ambas variables).

En la Región de Murcia, el 81,5% de los estudiantes matriculados en las universidades públicas lo están en un grado; el 12,4% lo está en un máster; y el 6,1% en un doctorado. Además, los centros murcianos tienen una de las tasas más altas de feminización, con un 56,5% de mujeres, con máximos en los territorios de Canarias (59%) y Baleares (58,3%).

Estudios con más tirón

En términos generales, los ámbitos de estudio con mayor protagonismo son los de Negocios, administración y derecho (19,9%), Salud y servicios sociales (16,3%), Ingeniería, industria y construcción (14,6%), Educación (12%), Ciencias sociales, periodismo y documentación (9,9%) y Artes y humanidades (9,6%) son los ámbitos con más alumnado matriculado en las universidades presenciales. Destacan las siguientes regiones:

Por territorios, el de Negocios, administración y derecho destaca principalmente en Navarra (26,1%), Castilla y León (24,2%) y Madrid (21,7%), que lideran en porcentaje de estudiantes en este ámbito sobre el total de su alumnado. En Salud y servicios sociales está a la cabeza la Región de Murcia (24,1%), seguida de Castilla-La Mancha (21,8%) y Navarra (21,6%). Mientras que en Ingeniería, industria y construcción los que lideran son País Vasco, Aragón (ambas 19,6%) y Navarra (18%).

En Educación son La Rioja (24,1%), Extremadura (22,3%) y Canarias (20,9%) las que ocupan las primeras posiciones. En Ciencias sociales, periodismo y documentación, Cataluña (12%), Madrid (11,9%) y Castilla y León (10,6%); y en Artes y humanidades las comunidades con más alumnos son Andalucía (11,1%), Cataluña (10,9%) y Galicia (10,3%).

Estudios con más alumnado matriculado. / CyD

A la cola en matriculados en ámbitos STEM

El estudio 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2026', que analiza la situación de la universidad pública en nuestro país, también pone el foco en la demanda de títulos en ámbitos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), siendo las comunidades con más titulados las de Asturias (30,7%), el País Vasco (29,4%) y Aragón (28,1%), frente al promedio del 21,8% que registra el conjunto de las universidades presenciales y el 9,4% de las universidades a distancia.

En este terreno, la Región de Murcia está en el furgón de cola, ya que solo el 13,7% de los alumnos están en titulaciones STEM, superando únicamente a Canarias.

Además, las mujeres son minoría entre los titulados en estos ámbitos (37,4% para el sistema universitario presencial y 28,7% para el no presencial).

El estudio de la Fundación CyD también analiza la situación del personal docente e investigador (PDI), que en el curso 2023-2024 llega a las 141.887 personas. En relación con su situación laboral, hay mayor proporción de PDI permanente en las universidades a distancia (84,7% frente al 59,4% en las presenciales). La Región de Murcia destaca por su elevada proporción de profesorado permanente (65,4%), la segunda tras Madrid, gracias al peso relativo del PDI contratado indefinido (32,7%).