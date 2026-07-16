La reforma del plan urbano permitirá regularizar miles de casetas de riego en Lorca

La modificación del plan urbano de Lorca, aprobada de forma inicial por el pleno municipal y en fase de exposición pública durante un mes, permitirá regularizar miles de casetas de riego y aperos en fincas agrícolas del municipio y construir otras nuevas con características adaptadas a las nuevas necesidades del sector primario. La revisión del plan recoge que, desde ahora, las casetas de riego podrán alcanzar los 40 metros cuadrados con el fin de albergar nuevos sistemas tecnológicos de gestión eficiente, adaptando la normativa municipal a las necesidades actuales de las explotaciones.

Lo ha dicho la concejala de Urbanismo, María Hernández, durante un encuentro con el presidente de COAG, Plácido Pérez-Chuecos, para informarle de la aprobación inicial del documento, que recoge reivindicaciones como ésta que desde hace años reclamaba el sector agrario al ayuntamiento.

De este modo la normativa municipal se adapta a las necesidades actuales de las explotaciones, que requieren albergar equipos de bombeo, filtrado, fertirrigación, telecontrol y otros sistemas tecnológicos imprescindibles para una gestión eficiente del agua.

Pérez-Chuecos ha explicado que la tecnificación del campo obliga a los agricultores a ampliar la superficie de estas casetas, que no solo contienen las bombas y los automatismos del riego, sino también los sistemas informáticos, la zona de almacén de productos, la ducha y el aseo obligatorio y un espacio de descanso para la persona encargada del ramal de riego.

En muchos casos por exigencias de los clientes internacionales agricultores y cooperativas habían tenido que ampliar ya esas casetas para adecuarlas a su normativa, pero sin embargo esa regulación con las nuevas dimensiones no había tenido eco en el urbanismo local hasta ahora, por lo que no estaban regularizadas.

Entre las novedades de la actualización del plan también se encuentra la reducción de 15 a cinco metros del retranqueo de las infraestructuras de agua en suelo rústico para facilitar la actividad agraria, además de establecer una regulación sobre sus condiciones de implantación e integración paisajística.

Los concejales han agradecido la disposición y las aportaciones realizadas por los representantes del sector agropecuario durante el encuentro y han reiterado la voluntad del Ayuntamiento de seguir incorporando las sugerencias que contribuyan a mejorar el documento.

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En este sentido, Hernández ha recordado que, aunque la normativa no obliga a ello en esta fase de la tramitación, el Ayuntamiento abrirá un periodo de exposición pública para recoger propuestas antes de la aprobación inicial.