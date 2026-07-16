Obras en 38 colegios e institutos para ponerlos a punto de cara al nuevo curso escolar

El Gobierno regional está invirtiendo este verano 24,8 millones de euros en 38 obras en infraestructuras educativas durante las vacaciones escolares, según ha anunciado el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, tras el Consejo de Gobierno.

Con el objetivo de mejorar el confort térmico en colegios e institutos, este verano se trabaja en el cambio de cubiertas, la mejora del aislamiento térmico y la instalación de placas solares en 12 centros educativos de la Región de Murcia, en los municipios de Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, San Javier, La Unión, Ceutí, Cieza y Cehegín, con una inversión que supera los 6 millones de euros.

Además, se ha licitado el cambio de cubiertas e instalación de placas solares en cinco centros más de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, por un importe de 2,5 millones de euros.

Estas obras forman parte del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática, que incluye un total de 166 actuaciones en centros, tanto colegios como institutos, con un presupuesto que supera los 48 millones de euros y del que ya se ha ejecutado más del 50%.

El titular de Educación destacó que "estas obras permiten modernizar las infraestructuras educativas de la Región, con actuaciones que repercuten directamente en el bienestar de los alumnos y en las condiciones de trabajo de los docentes".

También se trabaja en la reconversión bioclimática y la mejora de la envolvente térmica de siete centros educativos, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado con fondos europeos NextGenerationEU, con una inversión de 10 millones de euros.

Así, se están ejecutando obras en el IES Beniaján (Murcia), IES Isaac Peral (Cartagena), IES Salzillo (Alcantarilla), IES Sanje (Alcantarilla), IES Ricardo Ortega (Fuente Álamo), el IES Pedro García Aguilera (Moratalla) y el IES Francisco de Goya (Molina de Segura), cuya obra está finalizada. Así cómo en el IES Poeta Julián Andúgar (Santomera), con una inversión de más de 2 millones de euros de fondos propios.

Asimismo, se han destinado 800.000 euros a las obras de adecuación en nueve colegios para la apertura de aulas gratuitas 2-3 años, lo que supondrán 180 plazas gratis más en colegios públicos.

Subvenciones a ayuntamientos

Además, el Gobierno regional ha invertido 1,4 millones en subvenciones directas a los ayuntamientos de Alcantarilla, Yecla, San Pedro del Pinatar y Moratalla, para la ejecución de obras de mejora y ampliación en colegios públicos.

En concreto, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha recibido 521.415 euros para la ampliación del Colegio Maspalomas, el de Moratalla ha contado con 147.813 euros para obras de adecuación y reforma en el Colegio Germán Teruel, a Yecla le han correspondido 57.866 euros para actuaciones de acondicionamiento y reforma en el Colegio Giner de los Ríos y para pavimentar el patio de recreo del Colegio San José de Calasanz.

Al Ayuntamiento de Alcantarilla le han correspondido 678.451 euros para la sustitución de la cubierta e instalación de placas solares en el colegio Jacinto Benavente, con el fin de mejorar el aislamiento y la eficiencia energética del centro; para la reforma de los aseos del módulo uno del colegio San José Obrero y la construcción de un aseo adaptado, y la reforma de los aseos y construcción de un aseo adaptado en el módulo dos del colegio Jara Carrillo.

Este verano continúan las obras de ampliación del colegio Antonio Molina (Blanca), con una inversión de más de 3 millones de euros de fondos propios, que consisten en la construcción de un pabellón que albergará seis nuevas aulas de Educación Infantil, comedor y gimnasio.

También se iniciarán en breve las obras de ampliación del colegio Virgen de la Vega de Cobatillas (Murcia), con la construcción de un pabellón de Infantil donde se invertirán 1,3 millones de euros.