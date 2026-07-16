El obispo de la Diócesis de Cartagena publica los nuevos nombramientos sacerdotales

El prelado Lorca Planes ha realizado en esta ocasión una treintena de cambios, que se harán efectivos durante el próximo mes de septiembre .

1. Rvdo. D. Francisco Fructuoso Andrés es nombrado párroco de San León Magno de Murcia. Cesa como párroco de San Mateo de Lorca. Continúa con los demás cargos.

2. Rvdo. D. Jesús López Huéscar (neopresbítero) es nombrado vicario parroquial de San León Magno de Murcia.

3. Rvdo. D. Fernando Colomer Ferrándiz cesa como párroco de San León Magno de Murcia. Se dedicará a su canonjía en la S. I. Catedral.

4. Rvdo. D. Carlos Andrés Auza Pinto cesa como colaborador de las parroquias de San León Magno y San Nicolás de Bari de Murcia. Regresa a la Arquidiócesis de Sucre en Bolivia.

5. Rvdo. D. Antonio José Martínez Lázaro es nombrado párroco de San Mateo de Lorca. Cesa como párroco de San Andrés Apóstol-San Antonio de Padua de Mazarrón, y como encargado de las ermitas de La Isla y Bolnuevo.

6. Rvdo. D. Juan José Torreglosa Navarro es nombrado párroco de San Andrés Apóstol-San Antonio de Padua de Mazarrón, y encargado de las ermitas de La Isla y Bolnuevo. Cesa como párroco de Nuestra Señora del Carmen de Lorca.

7. Rvdo. D. Pedro José González Ruiz es nombrado párroco de Nuestra Señora del Carmen de Lorca. Cesa como párroco de San Pedro Apóstol de Calasparra y como rector del Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra.

8. Rvdo. D. Miguel Francisco Sagredo Jiménez es nombrado párroco de San Pedro Apóstol de Calasparra y rector del Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza. Cesa como párroco de Nuestra Señora de la Soledad de Canteras y Santa Bárbara de Los Puertos (Cartagena); como encargado de las iglesias Virgen del Carmen de Galifa y Virgen del Carmen de Portús; y como capellán del Hospital Perpetuo Socorro de Cartagena.

9. Rvdo. D. Ángel Jhoan Rodríguez Peña es nombrado párroco de Nuestra Señora de la Soledad de Canteras y Santa Bárbara de Los Puertos (Cartagena); encargado de las iglesias Virgen del Carmen de Galifa y Virgen del Carmen de Portús; y capellán del Hospital Perpetuo Socorro de Cartagena. Cesa como vicario parroquial de San Nicolás de Bari-Santa Catalina de Murcia.

10. Rvdo. D. José Martínez Marín (neopresbítero) es nombrado vicario parroquial de San Nicolás de Bari-Santa Catalina de Murcia.

Ordenación del caravaqueño José Martínez Marín en la parroquia de San Francisco / Enrique Soler

11. Rvdo. D. Juan Carlos García Domene es nombrado rector de la Iglesia de Santo Domingo de Murcia. Cesa como colaborador de San Pedro Apóstol de Murcia. Continúa con los demás cargos.

12. Rvdo. D. José Francisco García Juan es nombrado colaborador de la Iglesia de Santo Domingo de Murcia. Cesa como párroco de San Ginés de San Ginés (Murcia).

13. Rvdo. D. Juan Antonio Alonso Costa es nombrado párroco de Santa María del Azarbe de La Orilla del Azarbe (Murcia) y como capellán de las clarisas de Santomera. Cesa como vicario parroquial de San Miguel Arcángel de Murcia.

14. Rvdo. D. Antonio David Gil Pereira (neopresbítero) es nombrado vicario parroquial de San Miguel Arcángel de Murcia.

15. Rvdo. D. Stanislaus Ikechukwu Onuora es nombrado vicario parroquial de San José de Águilas. Cesa como párroco de Santa María del Azarbe de La Orilla del Azarbe (Murcia) y como capellán de las clarisas de Santomera.

Los tres sacerdotes ordenados este año comenzarán su ministerio en parroquias de Murcia

16. Rvdo. D. Hervé Menki Nziete cesa como colaborador de San José de Águilas.

17. Rvdo. D. Daniel Díaz Candela es nombrado párroco de La Purísima de Javalí Nuevo (Murcia). Cesa como párroco de Santa Florentina de La Palma y del Sagrado Corazón de Jesús de La Puebla (Cartagena).

18. Rvdo. D. Jorge Salinas Mengual cesa como párroco de La Purísima de Javalí Nuevo (Murcia).

19. Rvdo. D. Juan Jesús Cascales Albarracín cesa como párroco de La Santa Cruz de El Puntal (Murcia), pasando a situación de jubilado.

20. Rvdo. D. Antonio Andreu Andreu es nombrado párroco de La Santa Cruz de El Puntal (Murcia). Continúa con los demás cargos.

21. Rvdo. D. Juan Rosique Egea cesa como párroco de Santiago Apóstol de Santiago de la Ribera (San Javier), pasando a situación de jubilado.

22. Rvdo. D. José Ramón Gómez Marín es nombrado párroco de Santiago Apóstol de Santiago de la Ribera (San Javier). Cesa como párroco de Nuestra Señora del Rosario de Zeneta (Murcia) y Nuestra Señora de las Mercedes de Cañadas de San Pedro (Murcia).

23. Rvdo. D. Antonio Murcia Santos es nombrado párroco de Nuestra Señora del Rosario de Zeneta (Murcia) y Nuestra Señora de las Mercedes de Cañadas de San Pedro (Murcia). Cesa como párroco de Nuestra Señora de Loreto de Algezares y como co-capellán de las Carmelitas Descalzas de Algezares (Murcia).

24. Rvdo. D. Ángel Molina Casalins es nombrado párroco de Nuestra Señora de Loreto de Algezares. Continúa con los demás cargos.

25. Rvdo. D. Julián Rafael Sánchez Ruiz es nombrado párroco de San Cristóbal de Lorca, La Purísima de Torrealvilla (Lorca) y Sagrado Corazón de Jesús de Hoya e Hinojar (Lorca); y como capellán del Hospital Rafael Méndez de Lorca. Cesa como párroco de San Bartolomé de Ulea y de Nuestra Señora de la Asunción de Villanueva del Río Segura.

26. Rvdo. D. José Andrés Alcolea García es nombrado párroco de San Bartolomé de Ulea y de Nuestra Señora de la Asunción de Villanueva del Río Segura. Cesa como párroco de Nuestra Señora del Rosario de Bullas.

27. Rvdo. D. Régulo Ginés Cayuela Lozano es nombrado párroco de Nuestra Señora del Rosario de Bullas. Cesa como párroco de San Cristóbal de Lorca, La Purísima de Torrealvilla (Lorca) y Sagrado Corazón de Jesús de Hoya e Hinojar (Lorca); y como capellán del Hospital Rafael Méndez de Lorca.

28. Rvdo. D. Aníbal Enrique Cumbicos Ortega es nombrado vicario parroquial de La Purísima de Caravaca de la Cruz. Cesa como administrador parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Moratalla. Continúa como capellán del Hospital Comarcal del Noroeste de Caravaca de la Cruz.

29. Rvdo. D. Miguel Martínez Palazón cesa como párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Moratalla y de Virgen de los Desamparados de El Cenajo (Moratalla).

30. Rvdo. D. Apollinaire Mutimbimbi Mayaya es nombrado párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Moratalla y de Virgen de los Desamparados de El Cenajo (Moratalla).