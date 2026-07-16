Nueva limpia en las oposiciones a auxiliar de enfermería en la Región de Murcia: solo 10 aprobados entre los más de 4.300 aspirantes

A las polémicas oposiciones a maestro vividas hace unas semanas en la Región por las bajas calificaciones obtenidas, ahora es turno de las de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). En el día de ayer se conocieron los resultados de las pruebas selectivas para acceso al cuerpo convocados por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transofrmación Digital, con unas notas totalmente por debajo de lo esperado.

Entre los más de 4.300 aspirantes que se han presentado a la prueba, solo 10 han conseguido aprobar el examen (un 0.23% del total). Entre los suspensos destaca que más de 2.000 de ellos ni siquiera llega a sumar un punto en la calificación total. Cabe recordar que eran 90 las plazas convocadas.

Desde CC OO afirman que "si estos datos se confirman, no estaríamos simplemente ante un examen difícil. Estaríamos ante un resultado excepcional que obliga a la Administración a detenerse, analizar lo sucedido y valorar si el proceso selectivo ha cumplido realmente la finalidad para la que fue convocado".

Por todo ello, CC OO ha solicitado de forma inmediata una reunión urgente con la Dirección General de Función Pública y exigirá la paralización cautelar del proceso selectivo hasta que se analicen técnicamente los resultados obtenidos.

"Nunca hubiéramos deseado pedir la paralización de un proceso selectivo, pero un suceso tan extraordinario requiere medidas excepcionales: parémonos y analicemos, extraigamos conclusiones, pongamos soluciones. Todo lo demás es una cuesta abajo sin frenos y sin esperanza", concluyen desde la organización.