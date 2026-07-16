Nueva alianza sindical en la Región de Murcia: Redes y SIME unen fuerzas para alcanzar los 1.500 delegados

Alianza sindical para fortalecer la representación de los trabajadores y poder alcanzar los 1.500 delegados en la Región de Murcia. Redes y SIME (Sindicato de Empleados Públicos) firmaron este jueves en Murcia su acuerdo de colaboración que marca el inicio de un nuevo camino de confluencia sindical para compartir recursos humanos, técnicos y jurídicos, con la vista puesta en una futura integración en una única organización.

El secretario general de Redes, Jesús Cámara, explicó que el propósito principal es ofrecer "un mejor servicio a todos los trabajadores y trabajadoras de la Región". Como parte de este proceso, ambas organizaciones crearán órganos conjuntos de coordinación y equipos de trabajo en distintas zonas y municipios murcianos para desarrollar la acción sindical y coordinar los procesos electorales.

El objetivo de llegar hasta los 1.500 delegados en la Región les permitiría acceder a una mayor presencia en los órganos de negociación. "Todo será un camino que poco a poco iremos viendo, mejorando y puliendo", señaló Cámara. Redes y SIME organizaron una jornada este jueves con decenas de cargos representativos de ambos sindicatos para abordar y exponer cómo se debe llevar a cabo esta 'fusión' y qué objetivos deben marcarse sobre el calendario.

En total, ambas organizaciones suman alrededor de 7.000 trabajadores afiliados en la Región: mientras Redes desarrolla su actividad en el ámbito de la empresa privada, SIME representa a trabajadores de la administración pública, especialmente en ayuntamientos como el de Murcia (donde es el sindicato mayoritario) la Comunidad y empresas públicas.

La firma contempla compartir recursos humanos, técnicos y jurídicos así como crear equipos conjuntos

Por su parte, el coordinador general de SIME, Ángel San Andrés, destacó que esta unión permitirá "dar más voz y más representatividad a aquellos trabajadores que quieran sumarse a nuestro proyecto", facilitando además la participación de la organización en las distintas mesas de negociación tanto del sector público como del privado.

Ambos dirigentes coincidieron en que uno de los principales desafíos será recuperar la confianza de los trabajadores en la representación sindical. En este sentido, Jesús Cámara subrayó que la prioridad es "crear familia, devolver al trabajador la confianza de lo que es un sindicato, que se sienta cómodo, que se sienta a gusto y que se sienta partícipe dentro del sindicato".

Entre los retos que afrontará la nueva alianza figuran también la mejora de las condiciones laborales, los salarios, los convenios colectivos y la lucha contra la precariedad y el fraude en la contratación.

En el ámbito de la administración pública, San Andrés puso el foco en la elevada temporalidad y recordó el trabajo que SIME viene desarrollando en defensa de los empleados públicos. "Llevamos luchando contra el fraude y el abuso de la temporalidad y estamos reclamando, a través de procedimientos judiciales, la fijeza de aquellos trabajadores que están en esa situación de abuso", afirmó.

Asistentes a la jornada convocada por los dos sindicatos en el Hotel Agalia de Murcia. / Israel Sánchez

Evaluación del grado de cumplimiento

La alianza suscrita entre los sindicatos Redes y SIME no solo contempla una hoja de ruta hacia una futura confluencia sindical, sino también la creación de un órgano de garantía y calidad sindical que velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas organizaciones durante el proceso de integración, anunció Cámara.

"Lo que queríamos era que no fuera un simple acuerdo que, con el tiempo, se fuera diluyendo", afirmó. Para ello se analizará cómo avanza el proceso de confluencia y supervisará aspectos como la acción sindical, los resultados obtenidos o la forma en que se desarrollan las negociaciones. Otro de los objetivos principales será preservar la independencia de las organizaciones.

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Someterán el proceso de integración a auditorías externas para garantizar su cumplimiento e independencia

Además, el acuerdo prevé la realización de una auditoría anual para evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados. Esa revisión, según explicó Cámara, no quedará únicamente en manos de los propios sindicatos, sino que contará con la participación de profesionales independientes. "Nuestra intención es que sean personas ajenas al sindicato quienes nos digan si lo hemos hecho bien o qué aspectos debemos mejorar", señaló el secretario general de Redes.