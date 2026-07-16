Un mercado de los jueves madrugador y más baldeos en calles por el calor en Lorca

El Ayuntamiento de Lorca ha decidido adelantar hora y media el cierre del mercado semanal de los jueves en el Huerto de la Rueda por la ola de calor, que mantiene al municipio en alerta naranja con previsión de alcanzar valores de hasta 40 grados. El mercado semanal abrirá este jueves y el de la próxima semana solo de las 8,30 a las 12,30 horas y además el consistorio, con la colaboración de la empresa mixta Aguas de Lorca, instalará una fuente de agua fría en el recinto para que comerciantes y clientes puedan hidratarse de forma gratuita.

Asimismo, el Ayuntamiento de Lorca, a través de la empresa municipal Limusa, ha reforzado esta última semana la limpieza viaria con un servicio extraordinario de baldeo en horario matinal con el objetivo de mejorar el estado de calles y espacios públicos antes del inicio de la actividad diaria en la ciudad. Asimismo, se ampliará el horario previsto de los baldeos de calles para contribuir a mitigar los efectos de las altas temperaturas en distintos puntos del casco urbano, una medida que forma parte del dispositivo especial municipal ante fenómenos climatológicos adversos debido al episodio de altas temperaturas previsto para estos días.

Este dispositivo extraordinario, que se desarrolla entre las 6.00 y las 9.00 horas, permite actuar en aquellos espacios que requieren una atención específica a primera hora de la mañana, reduciendo el impacto de la suciedad acumulada durante la noche, complementando las labores ordinarias, y mitigando el efecto de las altas temperaturas.