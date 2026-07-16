Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo BomberosMIR 2027 MurciaOla de calor MurciaCartel Feria de MurciaAgresión Águilas
instagramlinkedin

Alerta naranja

Un mercado de los jueves madrugador y más baldeos en calles por el calor en Lorca

El municipio se encuentra en alerta naranja por altas temperaturas

Se ha aumentado el baldeo de agua en calles para combatir las altas temperaturas de estos días.

Se ha aumentado el baldeo de agua en calles para combatir las altas temperaturas de estos días. / A. L.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L. O.

El Ayuntamiento de Lorca ha decidido adelantar hora y media el cierre del mercado semanal de los jueves en el Huerto de la Rueda por la ola de calor, que mantiene al municipio en alerta naranja con previsión de alcanzar valores de hasta 40 grados. El mercado semanal abrirá este jueves y el de la próxima semana solo de las 8,30 a las 12,30 horas y además el consistorio, con la colaboración de la empresa mixta Aguas de Lorca, instalará una fuente de agua fría en el recinto para que comerciantes y clientes puedan hidratarse de forma gratuita.

Asimismo, el Ayuntamiento de Lorca, a través de la empresa municipal Limusa, ha reforzado esta última semana la limpieza viaria con un servicio extraordinario de baldeo en horario matinal con el objetivo de mejorar el estado de calles y espacios públicos antes del inicio de la actividad diaria en la ciudad. Asimismo, se ampliará el horario previsto de los baldeos de calles para contribuir a mitigar los efectos de las altas temperaturas en distintos puntos del casco urbano, una medida que forma parte del dispositivo especial municipal ante fenómenos climatológicos adversos debido al episodio de altas temperaturas previsto para estos días.

Noticias relacionadas y más

Este dispositivo extraordinario, que se desarrolla entre las 6.00 y las 9.00 horas, permite actuar en aquellos espacios que requieren una atención específica a primera hora de la mañana, reduciendo el impacto de la suciedad acumulada durante la noche, complementando las labores ordinarias, y mitigando el efecto de las altas temperaturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ortografía deja en evidencia a los opositores a Maestro en Murcia: escribieron en el examen 'vallena', 'optener' o 'xq'
  2. Segunda ola de calor en menos de dos semanas: vuelven las temperaturas extremas a la Región
  3. Movilización popular para adelantarse al próximo gran incendio forestal en la Región de Murcia
  4. La septuagenaria brutalmente golpeada en su casa de Alcantarilla presenta 'múltiples fracturas faciales' y tiene que ser operada
  5. Alarma por un incendio en el hotel Arco de San Juan de Murcia
  6. Sergio Peris-Mencheta: 'La dirección teatral no me da de comer, pero necesito contar historias
  7. Preocupación en el parque Sauces por la aparición de escorpiones
  8. Cartagena abre este lunes las reservas para las visitas guiadas de verano al yacimiento paleontológico de Cueva Victoria

La reforma del plan urbano permitirá regularizar miles de casetas de riego en Lorca

Un mercado de los jueves madrugador y más baldeos en calles por el calor en Lorca

Acuerdo con los bomberos forestales de la Región de Murcia: subida salarial del 30,8% en cinco años y 29 nuevos puestos

Acuerdo con los bomberos forestales de la Región de Murcia: subida salarial del 30,8% en cinco años y 29 nuevos puestos

'Tirón de orejas' del Tribunal de Cuentas: casi la mitad de los edificios públicos de la Comunidad carecían del certificado energético actualizado

'Tirón de orejas' del Tribunal de Cuentas: casi la mitad de los edificios públicos de la Comunidad carecían del certificado energético actualizado

Los bomberos forestales logran un acuerdo histórico para mejorar sus condiciones laborales en la Región de Murcia

Los bomberos forestales logran un acuerdo histórico para mejorar sus condiciones laborales en la Región de Murcia

El virus de la clorosis alcanza los 73 positivos y se extiende ya a fincas de cítricos de 16 municipios de la Región

El virus de la clorosis alcanza los 73 positivos y se extiende ya a fincas de cítricos de 16 municipios de la Región

Manual de los ópticos de la Región de Murcia para no quedarte ciego cuando la Luna tape el Sol el 12 de agosto

Descalabros en la PAU de la Región: Matemáticas y Física acumulan la mayor tasa de suspensos

Descalabros en la PAU de la Región: Matemáticas y Física acumulan la mayor tasa de suspensos
Tracking Pixel Contents