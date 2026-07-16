Vigilancia máxima el Mar Menor por la posible concentración de barcos durante el eclipse del 12 de agosto

El Mar Menor y los incendios forestales son los focos de atención por daños medioambientales durante el eclipse del 12 de agosto, tal y como ha explicado el director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pedro Vicente Martínez, en una rueda de prensa convocada ayer por el Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas de Murcia (COORM), centrada en recomendaciones de salud visual de cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Martínez explicó que su dirección general lleva casi un año trabajando de forma coordinada con el Ministerio del Interior, que lidera un grupo interministerial encabezado por el secretario de Estado y en el que participan las áreas de turismo, educación, ciencia, salud, movilidad y seguridad. La Región de Murcia ha replicado ese esquema de trabajo a nivel regional mediante la creación de una Comisión Interdepartamental, en la que participan las direcciones generales con competencias en las materias señaladas, además de colegios profesionales, universidades y ayuntamientos.

Según detalló, la comisión interdepartamental ya se ha reunido en varias ocasiones con los municipios. La última cita fue el 8 de junio y la semana que viene se reunirán otra vez. Entre los asuntos tratados destaca la coordinación con los municipios costeros, con especial atención a la laguna del Mar Menor.

El Mar Menor, foco de mayor preocupación

Martínez señaló que uno de los principales puntos de atención es la concentración prevista de embarcaciones en el Mar Menor durante el eclipse, un espacio protegido cuya vigilancia corresponde a Capitanía Marítima al ser competencia estatal. El director general indicó que se ha reforzado la coordinación con la Guardia Civil y con los recursos municipales —citó el caso de San Javier, donde se ha propuesto que los vigilantes de playas prolonguen su jornada ese día— para evitar daños ambientales en la zona.

Riesgo de incendios y restricciones de acceso

Martínez adelantó que la Dirección General del Medio Natural restringirá el acceso a zonas forestales y masas arboladas durante el evento, ante el riesgo de incendio que supone la afluencia masiva de público. Agentes forestales, policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional controlarán los accesos a estas zonas.

El director de Seguridad Ciudadana recordó que la Región no se encuentra en la franja de mayor visibilidad del eclipse —que cruzará España desde Galicia hasta Baleares pasando por Aragón y las dos Castillas—, pero sí registrará un grado de visualización del 98%, lo que ha llevado a las autoridades a tratar este eclipse como un primer ensayo antes de los dos eventos similares previstos para los próximos dos años.

Coordinación municipal

El director general instó a los ayuntamientos a convocar sus juntas locales de seguridad para definir los puntos de observación más adecuados en cada municipio y sus propios recursos de seguridad. Reconoció que la comunicación con los consistorios "ha costado arrancar" —el ministerio no remitió las fichas de puntos de observación solicitadas en febrero—, aunque aseguró que actualmente varios ayuntamientos ya están publicando esta información en sus canales oficiales.

Al mismo tiempo, Martínez afirma que se están realizando campañas informativas en diversos ayuntamientos, escuelas de verano, puntos de información turística y en el Museo de la Ciencia de Murcia. Asimismo, se activará el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (platemur) y se ha pedido a los municipios que activen sus respectivos planes municipales de emergencia.