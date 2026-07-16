El Gobierno regional carga contra el acuerdo con Cataluña y el PSOE le acusa de renunciar a 1.888 millones

La cuenta atrás para el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera ha reactivado el choque entre el Gobierno regional y el PSRM sobre el futuro modelo de financiación autonómica. Ambos bloques discrepan no solo sobre la propuesta del Ejecutivo central, sino también sobre el impacto que tendría en los recursos destinados a la sanidad, la educación y los servicios sociales.

La portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, defendió tras el Consejo de Gobierno que la posición del Gobierno de Fernando López Miras "continúa intacta" y reiteró que la reforma del sistema de financiación autonómica debe negociarse "con transparencia entre todas las comunidades autónomas y en el seno del Consejo", rechazando que el nuevo modelo parta de un acuerdo bilateral con Cataluña.

Según explicó, la documentación remitida por el Ministerio llegó "a última hora del viernes y de forma fragmentada", únicamente con datos de la Región de Murcia, una circunstancia que, a su juicio, impide evaluar el impacto del modelo en el conjunto de comunidades. Además, sostuvo que la propuesta no corrige la situación de infrafinanciación porque situaría a Murcia "de ser la comunidad peor financiada a la tercera peor financiada", lo que supondría mantener una situación "injusta".

López Aragón aseguró que la comunidad acumula desde 2009 un déficit de financiación de unos 15.000 millones de euros y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de buscar un acuerdo para satisfacer al independentismo catalán. También rechazó que el incremento del endeudamiento pueda sustituir una financiación suficiente, al advertir de que "la deuda se devuelve y la terminan pagando los ciudadanos". De cara a la reunión del 29 de julio, avanzó que el Ejecutivo regional defenderá una negociación multilateral, criterios objetivos y recursos suficientes porque, afirmó, "la Región de Murcia no pide privilegios, pide igualdad".

Entre las comunidades más beneficiadas, según el PSOE

Frente a esta posición, la portavoz del PSRM, Isabel Gadea, sostuvo que, si al Gobierno regional le preocupara realmente la financiación autonómica, aceptaría la propuesta del Ejecutivo central. La dirigente socialista aseguró que Murcia figura entre las comunidades más beneficiadas y que sería la que más recursos ganaría por habitante.

Noticias relacionadas

Gadea acusó al PP de mantenerse "instalado en el bloqueo y en la confrontación permanente" con el Gobierno de España y afirmó que López Miras ha renunciado a recibir 1.888 millones de euros más al año "solo por seguir las instrucciones de Feijóo". También recordó que el actual sistema lleva trece años caducado y reprochó al Ejecutivo autonómico que rechace una financiación que, según el PSRM, permitiría disponer de cerca de 1.200 millones de euros adicionales anuales para reforzar la sanidad, la educación y la vivienda pública.