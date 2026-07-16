Exigen a la Comunidad una revisión urgente de los tendidos eléctricos para prevenir incendios forestales

Las líneas eléctricas que cruzan montes y espacios naturales han entrado de lleno en el debate sobre la prevención de incendios. A raíz de los últimos grandes fuegos y de las investigaciones que apuntan al tendido eléctrico como una de las posibles causas de los incendios de Los Gallardos (Almería) y Los Garres (Murcia), Ecologistas en Acción ha pedido a la Comunidad Autónoma que revise estas infraestructuras.

La organización ecologista ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor una campaña de revisión e inspección de las líneas eléctricas que atraviesan o discurren junto a zonas forestales y espacios protegidos, con el objetivo de minimizar el riesgo de incendios en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y la prolongación de los episodios de calor extremo.

Según recuerda el colectivo, más de la mitad de los incendios forestales tienen un origen relacionado con la actividad humana, mientras que los provocados por causas naturales representan menos del 10%. Dentro de ese porcentaje, sostienen, la mayoría no responde a acciones intencionadas, sino a negligencias evitables, entre ellas las quemas agrícolas, el uso de maquinaria susceptible de generar chispas y también el deficiente mantenimiento de las líneas eléctricas.

Ecologistas en Acción advierte de que esta última causa suele pasar desapercibida para la opinión pública, pese a que podría encontrarse detrás de algunos de los incendios más relevantes registrados recientemente. Además de las investigaciones abiertas sobre los fuegos de Los Gallardos y Los Garres, la organización señala que los incendios del entorno de Cabo Tiñoso, el pasado febrero, y el declarado esta semana en Blanca también tendrían su origen en tendidos eléctricos, una circunstancia que consideran "perfectamente evitable" si se cumple la normativa vigente y se refuerzan las labores de mantenimiento.

El colectivo sostiene que el avance del cambio climático convierte cualquier negligencia en un factor de riesgo mucho mayor. Las olas de calor cada vez más frecuentes, unidas a la baja humedad ambiental y al viento, favorecen incendios de gran intensidad y difícil extinción, por lo que considera prioritario reforzar las políticas preventivas antes que limitarse a actuar cuando el fuego ya se ha declarado.

Entre las medidas planteadas figura una campaña urgente de inspección de las líneas eléctricas que cruzan masas forestales, una mayor transparencia sobre el origen de los incendios y un endurecimiento de los controles y de las sanciones cuando se detecten incumplimientos. En aquellos tramos que atraviesan espacios protegidos, Ecologistas apuesta además por el soterramiento de las líneas, una solución que, además de reducir el riesgo de incendios, evitaría la muerte de aves por electrocución y disminuiría el impacto paisajístico. Como ejemplo cita la línea proyectada por el Ayuntamiento de Abanilla en el entorno de la Reserva Natural Fluvial del Río Chícamo.

La petición se apoya también en la legislación estatal. El Real Decreto-Ley 11/2005 establece la obligación de los titulares de las redes de distribución y transporte eléctrico de mantener libres de vegetación los márgenes de las líneas para evitar la generación o propagación de incendios forestales.

Plano aéreo de la superficie quemada en el incendio de Los Garres / 112

La respuesta de la Comunidad Autónoma

Antes de hacer pública esta reclamación, La Opinión de Murcia trasladó a la Consejería varias preguntas sobre el control de las líneas eléctricas privadas, la posibilidad de impulsar el soterramiento en zonas especialmente sensibles, el estado de las infraestructuras de las compañías eléctricas y la capacidad de actuación ante instalaciones deficientes situadas en fincas privadas.

La respuesta remitida por el Ejecutivo regional se limitó a recordar la normativa estatal, sin pronunciarse de forma concreta sobre las cuestiones planteadas. La Consejería se limitó a señalar que España cuenta con "una normativa estatal muy exigente" en materia de seguridad de instalaciones eléctricas y que el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad obliga a todos los titulares de líneas, sean empresas o particulares, a conservarlas adecuadamente y someterlas a inspecciones periódicas, al menos cada tres años.

Asimismo, señaló que cualquier modificación de la regulación corresponde al Estado y añadió que, si de la investigación oficial del incendio de Los Gallardos se derivara la necesidad de reforzar la normativa o los protocolos de mantenimiento e inspección, "la Región de Murcia aplicará de forma inmediata las medidas que establezca el Gobierno de España".

No obstante, esa respuesta deja sin resolver varias de las cuestiones planteadas sobre las actuaciones que ya puede desarrollar la propia Comunidad Autónoma. De hecho, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento, la potestad inspectora y, en su caso, la capacidad sancionadora en materia forestal forman parte de las competencias autonómicas, mientras que el mantenimiento físico de las líneas corresponde a sus titulares.

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Precisamente por ello, Ecologistas en Acción considera que es la Administración regional quien debe incrementar las inspecciones sobre las infraestructuras eléctricas ubicadas en entornos forestales y exigir el cumplimiento de unas obligaciones cuyo incumplimiento, advierte la organización, puede tener consecuencias devastadoras cuando coinciden con episodios de calor extremo.