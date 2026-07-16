Arranca la batalla por la presidencia de la Fremm: Encarna Ortiz y Tomás Martínez Pagán dan el paso para presidir la patronal regional del metal

Tras casi nueve años de mandato de Alfonso Hernández Zapata, comienza la 'lucha' electoral para ponerse al frente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm). Encarna Ortiz y Tomás Martínez Pagán, dos de los actuales vicepresidentes de la patronal del metal, han decidido dar el paso y presentar sus candidaturas, según ha podido confirmar esta Redacción.

Encarna Ortiz se postula también para convertirse en la primera mujer al frente de la Federación, según pudo confirmar esta Redacción. El nombre de Ortiz, CEO del Grupo Vigilant encargado de aportar servicios de vigilancia y protección a empresas, instituciones y particulares, lleva también durante décadas asociado a la Fremm, ya que entró a formar parte de la misma en el año 1999. Pero cogió especial fuerza en el año 2022, cuando tomó posesión como vicepresidenta de Fremm bajo el mandato precisamente de Hernández Zapata.

"Pienso que la asociación entre empresas es vital en todos los sectores económicos, permite crear vías comunes para compartir conocimientos y experiencias o establecer sinergias", dijo tras su toma de posesión hace ahora cuatro años.

Por otra parte, en el mismo momento en que se conoció el adiós de Hernández Zapata, una amplia mayoría de la comisión ejecutiva de Fremm contactaron con el propio Martínez Pagán, ya retirado, para pedirle que presentase su candidatura, y el cartagenero ha recogido el guante en los últimos días.

Los promotores de este respaldo consideran que Martínez Pagán, exdirector corporativo de la cartagenera Mecánicas Bolea, "reúne la experiencia empresarial, el conocimiento de Fremm, la capacidad de diálogo y la vocación integradora necesarias para liderar una nueva etapa en la organización". Martínez Pagán representa como vicepresidente de Fremm desde hace nueve años a Cartagena y su campo, además de ser presidente de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Industrial y Naval de la Región de Murcia (Aemin), integrada en la Federación. Asimismo destacan su cercanía a las empresas y su conocimiento de la realidad industrial de la Región de Murcia.

También destaca su "compromiso" con proyectos estratégicos orientados a reforzar la competitividad industrial y la cualificación profesional, entre ellos el futuro Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de Cartagena impulsado por Fremm.

Asimismo, destacan su capacidad para abrir nuevas vías de colaboración y crecimiento empresarial en ámbitos estratégicos como la industria de defensa, acercando a las empresas oportunidades vinculadas a Feindef al Arsenal de Cartagena y al ecosistema regional de Caetra.

Dos mandatos como máximo

Cabe recordar que la federación regional del metal, con más de 2.500 empresas vinculadas, cuenta con un límite temporal de permanencia en el cargo de máximo dos procesos electorales.

Durante el mandato de Hernández Zapata, la federación ha experimentado una profunda evolución y posicionamiento como "organización empresarial de referencia entre las empresas del metal y, asimismo, como interlocutor en los principales ámbitos socioeconómicos de la Región de Murcia y del resto de España".

Se han impulsado proyectos de profundo impacto que han contribuido a posicionar a las empresas del metal a la vanguardia en ámbitos tan relevantes como son la adaptación a los nuevos retos de la revolución tecnológica en el sector industrial y la promoción del cambio cultural en la relación entre las personas y la tecnología. Además de fomentarse la formación especializada y la digitalización.

En materia de formación, se ha conseguido dotar de una financiación pública-privada al Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica de la Comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor.

A la par, desde 2017, Fremm ha venido experimentando un crecimiento notable en su tejido asociativo, hasta alcanzar en la actualidad 54 asociaciones y gremios, tras crearse agrupaciones de tecnología del agua, industria audiovisual, de mantenimiento de hospitales y de tecnologías duales para la defensa y reconstrucción, entre otras.