La Comunidad aprueba el nuevo contrato de la televisión autonómica: 100 millones de euros por cinco años

La continuidad de la televisión autonómica ya tiene hoja de ruta. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al inicio del procedimiento para contratar el servicio público de comunicación audiovisual televisiva que garantizará las emisiones de La 7 entre 2027 y 2032, con una inversión prevista de 99,6 millones de euros y el objetivo de asegurar que la prestación del servicio continúe sin interrupciones cuando expire el contrato actual.

La portavoz del Ejecutivo regional, Marisa López Aragón, informó este jueves de la autorización para licitar el nuevo contrato, que tendrá una duración de cinco años y se adjudicará mediante procedimiento abierto. La fecha prevista para el inicio del servicio será el 21 de abril de 2027, coincidiendo con la finalización del contrato vigente.

La nueva contratación incluye la producción, edición y difusión de la señal televisiva, además de los servicios de información en línea vinculados al canal autonómico. Según explicó la portavoz, el Ejecutivo pone en marcha "el procedimiento necesario para garantizar la continuidad de un servicio público que tiene una función informativa, cultural, educativa y de entretenimiento dirigida al conjunto de la sociedad de la Región de Murcia".

El contrato autorizado eleva la inversión hasta los 99,6 millones de euros para el periodo 2027-2032, 33,8 millones más que el vigente, lo que representa un incremento de alrededor del 51%. La cuantía, equivalente a una media cercana a los 20 millones de euros anuales, responde, según los estudios de viabilidad elaborados por la Comunidad Autónoma, al incremento de los costes de personal y producción, la renovación del equipamiento técnico y la adaptación del servicio a las nuevas formas de consumo audiovisual y digital.

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Con esta decisión, el Gobierno regional inicia con casi un año de antelación la tramitación del nuevo contrato para completar la licitación y la adjudicación a tiempo, de forma que el futuro operador pueda asumir la prestación del servicio desde abril de 2027 sin afectar a la emisión de la televisión pública autonómica.