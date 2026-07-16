La CHS licita casi 7 millones para actualizar la seguridad de 40 presas y balsas de la cuenca del Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha sacado a licitación un contrato de casi 7 millones de euros para elaborar, actualizar e implantar la documentación de seguridad de 40 infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal, entre ellas 29 grandes presas y 11 balsas situadas en las provincias de Albacete, Alicante y Murcia.

Fuentes del organismo de cuenca explican que el contrato, con un plazo de ejecución de dos años, permitirá elaborar y revisar los planes de emergencia, adecuar las normas de explotación, realizar las revisiones generales de seguridad y actualizar la clasificación de estas infraestructuras en función de su riesgo potencial, además de incorporar la documentación técnica exigida por la normativa vigente.

Las mismas fuentes destacan que los planes de emergencia deberán adaptarse también a la normativa de protección civil frente al riesgo de inundaciones, que establece los criterios de organización, coordinación e intervención ante posibles incidencias.

Desde la CHS recuerdan que estas presas y balsas resultan esenciales para la regulación de los recursos hídricos de la demarcación del Segura. Su funcionamiento permite asegurar el abastecimiento urbano, atender las demandas del regadío, contribuir a la producción hidroeléctrica y reducir el impacto de las avenidas al retener temporalmente parte del caudal durante los episodios de lluvias intensas.

Riesgo potencial

La mayor parte de las grandes presas incluidas en el contrato están catalogadas con la máxima clasificación de riesgo potencial. No obstante, fuentes de la Confederación subrayan que "esta clasificación no hace referencia al estado de conservación de las infraestructuras", sino a las consecuencias que podría tener un funcionamiento incorrecto sobre la población, los núcleos urbanos, los servicios esenciales, el medio ambiente o los bienes económicos.

La actuación se ha dividido en seis lotes. El primero corresponde a la zona de Cabecera e incluye las presas del Cenajo, Fuensanta, Talave, Camarillas, Bayco, Charcos y Boquerón. El segundo abarca la Vega Alta, con La Risca, Moratalla, Argos, Alfonso XIII, Cárcavo, Judío, Moro y Morrón.

El tercer lote se centra en la cuenca del río Mula e incorpora las presas de La Cierva, Pliego, Doña Ana y Los Rodeos. El cuarto comprende el Guadalentín y la Vega Baja, con Valdeinfierno, Puentes, Paretón de Totana, José Bautista y Santomera.

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Los dos últimos lotes incluyen las infraestructuras del postrasvase —como Ojós, La Pedrera, Crevillente, Mayés y Algeciras, además de las balsas de Riñón-Algeciras, Alhama y La Muela— y el resto de balsas estatales gestionadas por la Dirección Técnica de la CHS, entre ellas Blanca, Fuente Álamo, Alfonso Botia, Los Leones, La Torrecilla, La Hoya, Tierra Roya y Complementario.