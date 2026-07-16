Los bomberos forestales de la Región de Murcia celebran una victoria histórica: más plantilla, mejores salarios y adiós a la localización

Las movilizaciones, las amenazas de huelga y meses de negociaciones a varias bandas ya forman parte del pasado para los bomberos forestales de la Región de Murcia. Unas horas después de que La Opinión adelantara el contenido del III Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Empleo 2028-2032, UGT y CCOO escenificaron este jueves su respaldo al documento y defendieron que supone un punto de inflexión para un colectivo que llevaba años reclamando un reconocimiento laboral acorde con las funciones que desempeña durante todo el año.

La sede regional de UGT acogió la comparecencia conjunta de ambas organizaciones, que presentaron el acuerdo alcanzado con la Consejería de Medio Ambiente como el resultado de una negociación "muy dura", pero también como una base sobre la que seguir avanzando en futuras mejoras.

Antes de entrar en el contenido del pacto, las secretarias generales de UGT y CCOO, Paqui Sánchez y Teresa Fuentes, trasladaron sus condolencias por las víctimas del incendio registrado en la provincia de Almería y aprovecharon para reivindicar la necesidad de reforzar los servicios públicos dedicados a la prevención y extinción de incendios en un escenario marcado por el cambio climático.

Sánchez aseguró que el entendimiento con el Gobierno regional demuestra que "cuando se quiere, se puede" y agradeció expresamente la disposición del consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, y del secretario general de la Consejería, Enrique Ujaldón, para cerrar un acuerdo que, insistió, "es el principio de muchos que vendrán". La dirigente sindical aprovechó también para reclamar esa misma voluntad negociadora en otros conflictos abiertos, como el convenio del metal.

Fuentes calificó la jornada de "muy importante" para un servicio que afecta a unas 350 personas trabajadoras, de las que alrededor de 250 son bomberos forestales y recordó que el acuerdo llega después de más de un año de movilizaciones, concentraciones y convocatorias de huelga y defendió que la mejora de las condiciones laborales era "una cuestión de justicia".

La responsable de CCOO destacó especialmente la incorporación de ocho cláusulas sociales al futuro contrato público, entre ellas medidas sobre estabilidad en el empleo, subrogación, formación, vigilancia de la salud, conciliación e igualdad, además de la consolidación de empleo durante los doce meses del año para casi un centenar de trabajadores que hasta ahora desarrollaban su actividad de forma estacional. "Por fin empezamos a dignificar el trabajo, los salarios y las condiciones de los bomberos forestales", afirmó.

La secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, este jueves en su sede de Murcia. / L.O.

Los representantes del colectivo fueron quienes detallaron los aspectos más técnicos de un acuerdo cuyos principales puntos ya adelantó esta Redacción. El documento, cuya firma está prevista para la próxima semana y que tendrá vigencia entre 2028 y 2032, contempla una subida salarial acumulada del 30,82%, con un incremento del 14% el primer año y aumentos del 3,5% anual durante los cuatro ejercicios siguientes. A ello se suma la recuperación de la antigüedad mediante quinquenios de 42 euros, la creación de 29 nuevos puestos de bombero forestal y la consolidación de empleo anual para otros 96 trabajadores, además de cinco nuevas brigadas BRIFOR y una unidad BIR.

Desaparece la localización obligatoria

Otro de los cambios más relevantes será la desaparición de la localización obligatoria fuera de la jornada laboral. En su lugar, las movilizaciones extraordinarias serán voluntarias y estarán remuneradas con 150 euros, además de las horas extraordinarias correspondientes. El acuerdo incorpora también compensaciones por desplazamientos fuera de la Región y en intervenciones internacionales, así como el compromiso de asumir el incremento de cotización asociado a la jubilación anticipada prevista para los bomberos forestales.

Para Alejandro Díaz, delegado de UGT y miembro de la comisión negociadora, la eliminación de la localización permanente representa una de las transformaciones más profundas del acuerdo. Durante años, explicó, los bomberos forestales debían permanecer a menos de media hora de su base durante los periodos de disponibilidad, una situación que condicionaba por completo su vida personal y familiar. "Eso se va a acabar gracias a este acuerdo", afirmó.

Díaz defendió además que la mejora de las condiciones laborales repercutirá directamente en la calidad del servicio público. En este sentido, recordó que los bomberos forestales intervienen no solo en incendios, sino también en inundaciones, terremotos, episodios de dana, emergencias sanitarias como la pandemia o grandes incendios internacionales, como los registrados en Canadá. "Vamos a prestar el mismo servicio, pero vamos a hacerlo más felices", resumió.

En la misma línea se expresó Pablo J. Estrán, representante de CCOO y también bombero forestal, quien sostuvo que el acuerdo supone "el principio de un cambio de paradigma" para el servicio regional. Aunque admitió que no incorpora todas las reivindicaciones planteadas por los sindicatos, consideró que sitúa al colectivo "en la dirección correcta".

Durante el turno de preguntas, los representantes sindicales defendieron que el incremento de plantilla permitirá reforzar la capacidad operativa del dispositivo, aunque evitaron hablar de una cifra definitiva de efectivos suficiente para atender todas las necesidades futuras. También insistieron en que el cambio climático ha acabado con la estacionalidad tradicional de los incendios forestales y justificaron así la consolidación del empleo durante los doce meses del año. Según explicaron, la Región ha registrado ya cerca de un centenar de incendios forestales desde el inicio de la campaña, una tendencia que, aseguraron, confirma la necesidad de mantener un dispositivo permanente.

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El Gobierno destaca el diálogo

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo regional, Marisa López Aragón, reivindicó el acuerdo como una muestra de la "voluntad de diálogo, negociación y consenso" del Gobierno de Fernando López Miras con los representantes de los trabajadores. La portavoz subrayó que el pacto da continuidad al firmado en 2022, defendió que permitirá reforzar la estabilidad laboral y la conciliación de los bomberos forestales y sostuvo que también contribuirá a fortalecer un servicio público "básico" para la protección del patrimonio natural de la Región. López Aragón aprovechó además para responder a las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y afirmó que el acuerdo ha sido negociado "exclusivamente" por la Comunidad Autónoma y los sindicatos, por lo que rechazó que el Ejecutivo central pueda atribuirse ese logro.