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Meteorología

La Aemet eleva la alerta naranja a casi toda la Región de Murcia: se esperan máximas de hasta 43 grados

Tanto jueves como viernes seguirán activos los avisos por altas temperaturas

En los últimos días la Región ha sufrido una ola de calor que ha llevado a activar el nivel naranja.

En los últimos días la Región ha sufrido una ola de calor que ha llevado a activar el nivel naranja. / L.O.

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Javier Ayala

Javier Ayala

La ola de calor aprieta y ahoga. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha subido el nivel de las alertas de cara a la jornada de este jueves, pasando de amarillo a naranja en toda la Región de Murcia, excepto el Campo de Cartagena. El aviso estará activo desde las 13.00 horas hasta las 20.59 por temperaturas que pueden superar los 42 grados.

En el Noroeste y el Altiplano, aunque sean algo más bajas, también superarán los 40 grados. En el Campo de Cartagena las temperaturas alcanzarán los 37 grados.

Jueves, 16 de julio

Se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en el interior. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar tormentas ocasionales. Polvo en suspensión. Vientos flojos variables con intervalos moderados por la tarde.

Las temperaturas estarán por encima de los 40 grados en prácticamente toda la Región. Se esperan 41 en Lorca, Caravaca de la Cruz y Yecla, mientras que en Murcia se tocarán los 43.

Las mínimas oscilarán entre los 21 de Caravaca de la Cruz y los 26 de Cartagena. En Murcia no bajarán de los 25.

Viernes, 17 de julio

Habrán cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste y el Altiplano, sin descartar tormentas secas ocasionales. Vientos flojos variables, con brisas.

De cara a esta jornada, la alerta naranja estará presente en la Vega del Segura, Valle del Guadalentín y Campo de Cartagena, mientras que en el Altiplano y el Noroeste será amarilla. Las temperaturas máximas serán de 39 en Lorca, Caravaca de la Cruz y Yecla. En Cartagena serán de 36 y en Murcia de 42.

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Las mínimas irán desde los 20 de Caravaca de la Cruz hasta los 26 de Murcia.

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