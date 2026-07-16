Acuerdo con los bomberos forestales de la Región de Murcia: subida salarial del 30,8% en cinco años y 29 nuevos puestos

Las semanas de incertidumbre, la amenaza de una huelga en plena campaña de alto riesgo de incendios y unas negociaciones que parecían enquistadas han desembocado finalmente en uno de los acuerdos laborales más ambiciosos para los bomberos forestales de la Región de Murcia de los últimos años. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Ambiente, y los sindicatos CCOO y UGT han cerrado el documento que permitirá firmar el III Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Empleo del personal de extinción de incendios forestales para el periodo 2028-2032.

Aunque el contenido oficial se presentará este jueves en rueda de prensa, esta Redacción ha tenido acceso a la propuesta acordada, que confirma buena parte de las reivindicaciones que el colectivo venía defendiendo desde hace meses. El texto contempla un importante incremento salarial, la creación de nuevos puestos de trabajo, la consolidación de empleo estacional durante todo el año y un paquete de medidas destinadas a mejorar la conciliación y las condiciones de servicio.

La principal mejora económica será una subida retributiva acumulada del 30,82% para el puesto con menor cotización entre 2028 y 2032. El incremento comenzará con un 14% en 2028, al que seguirán aumentos del 3,5% anual entre 2029 y 2032. Además, el acuerdo incorpora un nuevo complemento de antigüedad, con 25 euros por trienio y 42 euros por quinquenio, así como un complemento por localización que pasará a integrarse en el salario base.

La negociación también se traduce en un refuerzo de la plantilla, una de las demandas históricas de los representantes de los trabajadores. El documento prevé la creación de 29 nuevos puestos de bombero forestal y permitirá que 96 trabajadores consoliden el empleo durante los doce meses del año, lo que supone que 125 profesionales mejorarán su situación laboral.

Protesta de los bomberos forestales en Los Garres / L.O.

Entre las medidas incluidas figura la creación de cinco nuevas unidades BRIFOR (Brigada Forestal Terrestre) y una unidad BIR (Brigada de Intervención Rápida), además de la ampliación del periodo de servicio de la unidad BRIMUR de Cieza y la consolidación anual de distintos dispositivos que hasta ahora tenían carácter temporal.

El acuerdo dedica otro de sus capítulos a la conciliación y a la regulación de los servicios extraordinarios. Desaparece la localización obligatoria fuera del horario ordinario de trabajo, de modo que no podrán producirse llamamientos de personal fuera de servicio salvo mediante movilizaciones voluntarias en situaciones de emergencia. Estas activaciones extraordinarias estarán retribuidas con 150 euros brutos, mientras que los cambios de turno con menos de 48 horas de antelación se compensarán con 30 euros. También se fijan indemnizaciones de 150 euros diarios por desplazamientos fuera de la Región de Murcia dentro de la Península y de 250 euros diarios cuando las intervenciones se produzcan fuera de la Península o en el extranjero.

Fuentes conocedoras de la negociación consultadas por La Opinión califican el resultado como «muy bueno» y aseguran que el documento incorpora «mejoras en todo». Las mismas fuentes destacan que las conversaciones se desarrollaron durante meses bajo una intensa presión, interna y externa, tanto dentro de la mesa negociadora como fuera de ella.

El pacto pone fin, al menos por ahora, al conflicto laboral que llevó a los bomberos forestales a convocar una huelga parcial en plena campaña de máximo riesgo de incendios. Aquellos paros fueron suspendidos a finales de junio después de que los sindicatos apreciaran un cambio de actitud por parte de la Consejería de Medio Ambiente, aunque entonces insistían en que todavía no existían compromisos concretos sobre salarios, plantilla o conciliación.

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La Región cuenta actualmente con alrededor de 352 bomberos forestales distribuidos en 19 bases, y el nuevo acuerdo pretende consolidar las condiciones laborales del servicio durante el próximo contrato público, además de reconocer la actividad de estos profesionales como un servicio durante todo el año.