Vox arropa a una ejecutiva regional que se prepara para entrar en San Esteban e "imponer el sentido común" en el Gobierno murciano

Reforzar la implantación del partido en la Región de Murcia y prepararse para los próximos meses de actividad con la clara meta de llegar a San Esteban. El secretario general de Vox y 'número 2' de Santiago Abascal, Ignacio Garriga, respaldó este miércoles a la nueva dirección del partido en la Región de Murcia, encabezada por José Manuel Pancorbo, durante la jornada de trabajo con miembros de la dirección nacional en la que fijó como objetivos preparar el camino para que Vox gobierne la Comunidad.

Lo hizo durante un encuentro celebrado en el Hotel Amistad de la capital con decenas de cargos nacionales del partido, además de diputados regionales, concejales, voluntarios y simpatizantes del partido en la Región. Garriga trasladó su "apoyo, reconocimiento y agradecimiento" al nuevo equipo regional, del que destacó su preparación y capacidad para afrontar una nueva etapa al frente del partido tras la renovación acometida tras la crisis interna que desató la marcha de José Ángel Antelo.

La mano derecha de Abascal explicó que la reunión tenía como finalidad definir las líneas estratégicas para consolidar el crecimiento de la formación en la Región y avanzar hacia el objetivo de llegar a San Esteban e "imponer el sentido común desde las políticas del Gobierno regional".

Lucha contra la "mafia" socialista

Durante su intervención, Garriga cargó duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que calificó de "mafia", acusándolos de haber provocado un aumento de la inseguridad, un deterioro económico y una pérdida de cohesión social, además de generar conflictos tanto internos como internacionales.

El dirigente nacional también centró parte de su discurso en los casos de corrupción que cercan al Partido Socialista, a Sánchez y a su entorno familiar, antes de sostener que "si no está imputado es porque es presidente del Gobierno".

Si Pedro Sánchez no está imputado es porque es presidente del Gobierno Ignacio Garriga — Secretario general de Vox

Garriga sostuvo que el jefe del Ejecutivo central "hará todo lo posible por mantenerse en el poder" por medio, entre otras medidas, de la 'ley de nietos', una iniciativa que, según Vox, busca alterar el censo electoral para favorecer la continuidad del Ejecutivo y para la que Vox está trabajando con un equipo específico para intentar impedir ese objetivo.

En este sentido, defendió que su partido es el único que mantiene una oposición "frontal, total y absoluta" al sanchismo, tanto en las instituciones como en la calle y erigió a Vox como la "alternativa de esperanza" para los españoles.

En cuanto a los acuerdos alcanzados junto al PP en diversas autonomías como el último salvado 'in extremis' en Andalucía, Garriga afirmó que han permitido impulsar medidas relacionadas con la "prioridad nacional", la reducción de la regulación administrativa, la protección del sector primario, la seguridad, la defensa de la identidad nacional y las rebajas fiscales. Según ha señalado, esas políticas son las que la formación pretende extender al conjunto del país y aplicar desde el Gobierno de España si se convocan elecciones generales.

Garriga, a su llegada al hotel murciano acompañado de Montserrat Lluis y otros cargos del partido. / Juan Carlos Caval

Quién será el candidato, la pregunta más "cotizada"

Preguntado por la negociación de los presupuestos en la Región de Murcia, Garriga afirmó que Vox seguirá actuando con "responsabilidad" y defendiendo las mismas condiciones que, según recordó, ha mantenido en otras comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Extremadura o la Comunidad Valenciana. Mientras tanto, las conversaciones continúan orientadas a incorporar las políticas que Vox considera prioritarias y expresó la voluntad de la formación de seguir trabajando tanto para alcanzar acuerdos presupuestarios como para entrar en el Gobierno regional tras las próximas elecciones autonómicas.

Respecto a quién será el elegido por Vox para encabezar las listas de las próximas elecciones autonómicas en la Región, Garriga no quiso 'mojarse' y añadió que es una decisión que el partido aún no ha tomado pese a ser una pregunta "muy cotizada". No obstante, aseguró que sea Pancorbo u otra persona la escogida por la dirección nacional para comenzar la carrera hacia San Esteban, lo que sí tiene claro es que "defenderá la prioridad nacional, protegerá al campo, garantizará la seguridad en nuestras calles, combatirá las políticas de inmigración ilegal, garantizará que las ayudas sociales y las viviendas protegidas vayan a los españoles".