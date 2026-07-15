El virus de la clorosis alcanza los 73 positivos y se extiende ya a fincas de cítricos de 16 municipios de la Región

La vigilancia sobre la clorosis nervial amarilla de los cítricos continúa estrechándose en la Región de Murcia. Las prospecciones realizadas por el servicio de Sanidad Vegetal elevan ya a 73 los positivos detectados, distribuidos en 208 hectáreas, frente a los 28 confirmados hace apenas tres semanas, aunque el aumento responde también al avance de la campaña de inspecciones. Hasta la fecha se han analizado 787 muestras, de las que el 9,27% han resultado infectadas. La enfermedad se ha encontrado en 16 municipios murcianos. Murcia, con 18 casos, y Mula, con 16, concentran el mayor número de positivos.

Los nuevos datos fueron trasladados este miércoles por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, durante un encuentro con representantes del sector citrícola regional, en el que también reclamó una mayor implicación del Gobierno central ante una enfermedad que afecta ya a varias comunidades autónomas.

"El Gobierno de España tiene que asumir sus responsabilidades y coordinar una respuesta conjunta contra el virus de la clorosis nervial amarilla. La respuesta tiene que ser conjunta, no puede dejarnos solas a las comunidades ante esta situación", afirmó Buendía.

Las cifras actualizadas mantienen, sin embargo, dos de los principales elementos de tranquilidad que ya se conocían en las primeras fases del seguimiento. Según explicó el consejero, las inspecciones confirman que los viveros de la Región permanecen libres del virus y que no se ha localizado ningún árbol adulto afectado, de manera que los positivos continúan asociados a plantaciones jóvenes.

"Gracias al trabajo realizado hoy sabemos mucho más que cuando se detectaron los primeros casos en la Región", señaló Buendía, quien destacó que las prospecciones permiten confirmar esa ausencia de positivos tanto en viveros como en arbolado adulto.

El Imida inicia los primeros ensayos con el virus

La principal novedad anunciada por la Consejería es el inicio de la investigación directa sobre el patógeno en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida). Uno de los positivos detectados durante las prospecciones ya ha sido trasladado al laboratorio de bioseguridad del centro, donde han comenzado los primeros ensayos científicos.

Limón en una explotación murciana afectado por la clorosis nervial amarilla. / Asaja Murcia

El objetivo, según explicó el consejero, es conocer con mayor precisión el comportamiento del virus para mejorar las estrategias de prevención y contención. Los investigadores estudian cómo puede propagarse a través de las raíces, qué insectos presentes en los campos murcianos podrían actuar como vectores de transmisión y qué variedades de cítricos muestran una posible resistencia genética natural.

"El objetivo prioritario de todas las investigaciones iniciadas por el Imida es conocer a fondo el comportamiento de este virus para poder anticiparnos a sus efectos y proteger el futuro de nuestra citricultura", aseguró Buendía.

La investigación cobra especial importancia porque la clorosis nervial amarilla carece actualmente de un tratamiento curativo. Ante esa situación, la Consejería insiste en que las medidas preventivas siguen siendo la principal barrera frente a la enfermedad. Entre las recomendaciones trasladadas al sector figuran la desinfección rigurosa de las herramientas de poda entre árbol y árbol y el control de las malas hierbas presentes en las parcelas, al actuar como reservorio del virus. "Al tratarse de un virus que no tiene tratamiento curativo, insistimos a los agricultores y viveros en la absoluta necesidad de extremar la higiene", subrayó el consejero.

UPA exige ayudas para el arranque de las plantaciones

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) considera que los resultados de las prospecciones confirman una extensión de la enfermedad "muy preocupante" y reclama a la Consejería de Agricultura pasar de inmediato a una nueva fase de actuación que incluya el arranque de las plantaciones afectadas acompañado de un plan de ayudas económicas para los agricultores.

La organización recuerda que ya consideró "correctas, pero insuficientes" las primeras medidas aprobadas por la Comunidad Autónoma al no contemplar compensaciones económicas para los productores obligados a eliminar sus plantaciones. Tras conocer el alcance de la enfermedad, sostiene que ha llegado el momento de adoptar decisiones "con mayor contundencia".

El responsable de Agricultura de UPA-Murcia, Antonio Moreno, advirtió de que la ausencia de una propuesta concreta de ayudas está generando "incertidumbre" entre los agricultores y puede dificultar el control de la enfermedad. A su juicio, las compensaciones deberían cubrir los costes de arranque y destrucción de los árboles, el valor de las plantaciones eliminadas, las futuras replantaciones y las pérdidas de renta derivadas del tiempo necesario para recuperar la producción.

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UPA comparte la necesidad de una estrategia coordinada entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas afectadas, aunque considera que esa coordinación no debe retrasar las actuaciones urgentes en la Región de Murcia. En este sentido, reclama al Gobierno regional que tome la iniciativa para acelerar la erradicación de los focos y habilitar ayudas que garanticen la continuidad de las explotaciones afectadas y del empleo vinculado al sector citrícola.