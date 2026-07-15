Ucomur trabaja con el Gobierno regional para aplicar los resultados del proyecto RESEES

Ucomur, como socio del proyecto europeo Interreg Europa Resees, ha mantenido una reunión con el director general de Economía Social y Autónomos, Antonio Pasqual del Riquelme. El objetivo era avanzar en la elaboración del Policy Road Map, una hoja de ruta destinada a incorporar las conclusiones del proyecto a las políticas regionales.

Este trabajo permitirá impulsar iniciativas como el Hub de Vanguardia de Economía Social, la Academia de Emprendimiento Juvenil y el Observatorio Esmur, reforzando el desarrollo del ecosistema de Economía Social en la Región de Murcia.